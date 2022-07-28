Армянская сторона сообщает об обстрелах со стороны Азербайджана на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе. Баку это отрицает

Армянская сторона сегодня сообщила об обстрелах со стороны Азербайджана как на армяно-азербайджанской границе, так и в Нагорном Карабахе.

Сначала МВД и Минобороны Нагорного Карабаха сообщили, что азербайджанские вооруженные силы сегодня в полдень беспорядочно обстреливали два карабахских села. Затем Министерство обороны Армении распространило сообщение о том, что также в полдень азербайджанцы обстреляли из стрелкового оружия различного калибра армянские позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы.

По информации военного ведомства Армении, ответными действиями армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен, с армянской стороны пострадавших нет.

Азербайджанская сторона опровергает сообщения о обстрелах как в Карабахе, так и на армяно-азербайджанской границе, называя их «ложью и дезинформацией».

​Между тем, по словам пресс-секретаря МВД Нагорного Карабаха Унана Тадевосяна, азербайджанская сторона около 20 минут вела интенсивный огонь из различного оружия в направлении общин Тагавард и Кармир Шука.

«На данный момент ситуация находится под контролем, стрельбы нет, жители села занимаются своими повседневными делами», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Унан Тадевосян.

Из фотографий, опубликованных омбудсменом Нагорного Карабаха, видно, что было повреждено окно дома, принадлежащего одному из жителей общины Кармир Шука, во дворе того же дома было обнаружено 8 пуль.

Обстрелу не предшествовало какое-либо необычное происшествие, пояснил пресс-секретарь МВД Карабаха, у которого на данный момент нет предположений относительно того, что могло стать причиной такой интенсивной стрельбы.

«После известных событий в Парухе пограничная обстановка не была напряженной, никаких случаев обстрела в направлении армянских населенных пунктов, в основном мирных жителей, сел, движущегося автотранспорта, никаких ЧП не было зарегистрировано, это первый случай, который произошло сегодня днем в направлении Тагаварда и Кармир Шука», - сказал он.

24 марта этого года вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района, заняв как село Парух, так и расположенную неподалеку высоту Караглух. В течение нескольких недель, предшествовавших вторжению в Парух, азербайджанская сторона через громкоговорители угрожала жителям соседнего Храморта.

Представитель МВД Нагорного Карабаха сказал, что правоохранительные органы Карабаха передали имеющуюся у них информацию российским миротворцам и проводят проверки вместе с миротворческими силами.

Российский миротворческий контингент об этих обстрелах пока ничего не сообщил.

Получить какую-либо информацию от глав общин Тагаварда и Кармир Шука не удалось. Житель Тагаварда Сергей Геворкян рассказал, что хотя стрельба продолжалась довольно долго, паники в селе нет. «Никто из села не уехал, все остаются в селе. Мы уже привыкли», - сказал он.

Напряженность вызвана недовольством Баку переговорным процессом - политолог

Политолог Тигран Григорян считает, что напряженность на границе вызвана недовольством Баку переговорным процессом. Он отметил, что Азербайджан пытается оказать давление на армянскую сторону путем военной эскалации.

«Конечно, сложно считать совпадением то, что эскалация произошла как в Нагорном Карабахе, так и на армяно-азербайджанской границе, то есть, если бы эта эскалация была только на одном участке, можно было бы предположить, что там есть некая локальная динамика, то есть, это может быть даже случайный инцидент. Но когда в один и тот же день эскалация регистрируется на двух разных участках, это значит, что Азербайджан снова возвращается к политике малых военных эскалаций, цель которых заключается в том, чтобы добиться от Армении дипломатическо-политических уступок», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Григорян.

На днях председатель постоянной комиссии по внешним отношениям парламента Армении Эдуард Агаджанян подтвердил, что ведутся переговоры об организации в ближайшее время встречи лидеров Армении и Азербайджана. Около двух недель назад в Тбилиси состоялась двусторонняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Однако о каком-либо соглашении стороны не сообщали.