Лидеры Армении и Азербайджана могут встретиться в ближайшее время - Агаджанян

Лидеры Армении и Азербайджана могут встретиться в ближайшее время. Об этом сегодня в парламенте заявил председатель постоянной комиссии НС по внешним отношениям Эдуард Агаджанян, не уточнив сроков.

«Да, насколько мне известно, также ведутся переговоры о том, что через какое-то время должна быть проведена встреча руководителей стран. По срокам точно сказать не могу», - сказал Агаджанян.

В последний раз Пашинян и Алиев встречались 22 мая в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Агаджанян положительно оценил также тбилисские переговоры министров иностранных дел, которые стали первой двусторонней встречей без посредников. Однако о конкретных договоренностях по итогам встречи Агаджанян ничего не сказал.

«Довольно активная деятельность ведется в дипломатическом секторе», - подчеркнул он.

Пресс-конференция членов делегации Национального собрания Армении в Парламентской ассамблее ОБСЕ от правящей партии была посвящена годовому отчету о деятельности делегации. Глава делегации Эдуард Агаджанян посетовал на то, что внимание международного сообщества сосредоточено только на процессах, происходящих в Украине.

В докладах, представленных на сессии, армянская делегация инициировала три поправки, которые касались нерешенного вопроса удерживаемых в Азербайджане пленных, сохранения армянского культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Баку, однако они не были приняты.

«К сожалению, Парламентская ассамблея ОБСЕ сосредоточила все свое внимание на одном конкретном пункте, то есть, на процессах, происходящих в Украине. И, по сути, на практике можно зафиксировать, что любая другая проблема, конфликт в регионе ОБСЕ в данный момент, можно сказать, нашим партнерам неинтересны. Для нас это неприемлемый образ действий», - заявил Агаджанян.

Глава постоянной комиссии НС по внешним отношениям также еще раз высказал официальную позицию Еревана о том, что коридорная логика для Армении неприемлема. Он заявил это, комментируя заявление духовного лидера Ирана во время встречи с президентами Турции и России на прошлой неделе о том, что Тегеран не потерпит закрытия границы с Арменией.