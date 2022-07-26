Турция серьезно и решительно настроена в процессе нормализации армяно-турецких отношений - Эрдоган

Турция серьезно и решительно настроена в процессе нормализации армяно-турецких отношений, заявил вчера в интервью турецким СМИ президент Турции. Реджеп Тайип Эрдоган также повторил заявление турецкого министра иностранных дел, сделанное в минувший четверг, о том, что Анкара ожидает от Еревана конкретных шагов.

«Помимо заявлений мы ожидаем конкретных шагов. Мы серьезно и решительно настроены в процессе нормализации отношений с Арменией», - сказал Эрдоган, добавив, что Анкара стремится к полной нормализации отношений с Ереваном и установлению добрососедских отношений.

На прошлой неделе глава МИД Турции обвинил армянскую сторону в затягивании процесса и выдвинул два четких предварительных условия. Оба связаны с армяно-азербайджанскими отношениями.

Мевлют Чавушоглу заявил, что Армения должна предпринять шаги по открытию так называемого «Зангезурского коридора» и заключению мирного договора с Азербайджаном. Эрдоган об этом не говорил, но еще раз подтвердил, что отношения с Арменией Анкара связывает с процессом нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«С самого начала нашей красной линией был Азербайджан. Мы сказали, что «откроем наши двери» после решения проблем с Азербайджаном. Я также удовлетворен тем, что Пашинян разделяет наши взгляды на региональный мир и сотрудничество. Теперь мы ожидаем, что помимо заявлений Ереван предпримет конкретные шаги в процессе нормализации», - сказал он.

На фоне этих заявлений официальной Анкары специальный представитель Анкары по нормализации армяно-турецких отношений Сердар Кылыч посетил армяно-турецкую границу в районе Карса. Председатель комиссии по внешним отношениям парламента Армении Эдуард Агаджанян считает этот визит важным. Он заявил, что это показывает, что договоренности уже переходят в практическую стадию.

«По зеркальной логике предполагается, что в приграничных районах как с армянской, так и с турецкой стороны будут одни и те же вопросы и практические проблемы. А учитывая, что договоренности подразумевают в том числе и решение логистических проблем, естественно, подобные процессы должны происходить и со стороны Армении, и я думаю, что это можно приветствовать, это показывает, что договоренности уже переходят в практическую стадию, и это хорошая новость», - заявил Агаджанян.

Спецпредставители Армении и Турции в ходе последней встречи в начале этого месяца договорились об открытии армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, а также о возможности прямых грузовых авиаперевозок между двумя странами.

В ходе телефонного разговора лидеры Турции и Армении выразили надежду на скорую реализацию этих договоренностей. Но ни Ереван, ни Анкара не называют конкретных сроков.