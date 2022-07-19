Глава Службы внешней разведки РФ в Ереване пообещал защитить Армению

У Москвы, находящейся в конфликте с Западом, достаточно сил, чтобы защитить своих союзников, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин вчера в Ереване после встреч с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и директором Службы национальной безопасности страны Арменом Абазяном.

Сергей Нарышкин ответил на вопросы представителей российских СМИ в посольстве России в Ереване.

«Сложности стоят не только перед странами СНГ, но и перед всем человечеством, мы с вами сегодня находимся на сложном и остром этапе переформатирования миропорядка в многополярность. Некоторые политические силы, прежде всего тоталитарно-либеральные режимы Запада, которые считали прежний мир своей вотчиной, делают все для того, чтобы сохранить существующий несправедливый миропорядок. Для этого готовы пойти на все, в том числе на дестабилизацию ситуации в самых разных регионах мира. Примером тому является большое количество конфликтов, кризисных ситуаций, в том числе и нынешние события на Украине. Однако у РФ достаточно сил и ресурсов, чтобы в трудную минуту защитить любого из своих союзников и хороших друзей и партнеров», - отметил Нарышкин.

После 44-дневной войны в связи с вторжением на территорию Армении азербайджанских войск Ереван обратился за помощью к ОДКБ, а также к России, однако до настоящего времени блок во главе с Россией не предпринял никаких практических шагов.

По сообщению пресс-службы правительства Армении, вчера Пашинян и Нарышкин обсудили вопросы международной и региональной безопасности, затронули происходящие в регионе Южного Кавказа процессы.

«Следует отметить, что на встрече была дана высокая оценка и содержания, и характера стратегического партнерства между двумя нашими странами, была подчеркнута и общность судьбы наших двух народов. Сотрудничество между нашими странами позитивно развивается в экономической, военно-политической, гуманитарной областях. Частью этого сотрудничества является и взаимодействие специальных служб. И сегодня с моим коллегой мы, конечно, обсудили вопросы обмена разведывательной информацией, совместных действий с целью выявления и предупреждения целого комплекса внешних угроз по отношению и к Армении, и к России. Наши беседы сегодня продолжатся. Мы, конечно, формируем план совместной работы на предстоящие годы. Мы позитивно оцениваем уровень нашего взаимодействия, считаем его, во-первых, доверительным, очень профессиональным и приносящим пользу для двух наших стран», - подчеркнул Нарышкин.

Официальный сайт Службы внешней разведки России до сих пор не сообщает о визите Нарышкина в Ереван, а российская пресса ограничилась армянской официальной информацией.

«Мы исходим из того, что безопасность в регионе Южного Кавказа определяется множеством направлений взаимодействия России и Армении в сферах экономики, культуры, политики, военно-политической сфере. Взаимодействие специальных служб наших государств является существенным и неотъемлемым элементом этого взаимодействия. Сегодня на встречах с нашими коллегами из СНБ мы подробно обсудили весь комплекс задач, которые стоят перед нами в плане взаимодействия, и считаем, что у нас довольно хорошие, надежные перспективы», - сказал директор Службы внешней разведки России.

Москва готова оказать помощь Армении в создании Службы внешней разведки - Нарышкин

На прошлой неделе и премьер-министр, и секретарь Совета безопасности упомянули о создании в Армении Службы внешней разведки, о которой официальные лица заговорили вскоре после прихода Пашиняна к власти.

Охарактеризовав армяно-российское сотрудничество как «стратегическое», Нарышкин в Ереване также заявил, что российская сторона готова оказать помощь Армении в создании Службы внешней разведки.

«Вопрос реформы службы государственной безопасности, создания отдельной службы внешней разведки входит в компетенции политического руководства Армении. В каком бы формате мы с нашими уважаемыми коллегами, партнерами ни работали, мы окажем любую методологическую помощь и поддержку. Будем продолжать также надежно и последовательно взаимодействовать, как мы это делали до сегодняшнего дня, потому что у нас большой объем общих задач, который мы должны решать», - сказал Нарышкин.

На фоне сделанного в Ереване Нарышкиным заявления об армяно-российской дружбе можно вспомнить публикацию российской платформы журналистских расследований «Проект» в декабре 2020 года о том, как в разгар 44-дневной войны в Нагорном Карабахе Сергей Нарышкин вместе с членом семьи вице-премьера Азербайджана проводил время в личном бассейне Года Нисанова, московского миллиардера, имеющего тесные связи с руководством Азербайджана.

Нарышкин заявил, что его визит в Армению не связан с визитом главы ЦРУ

Глава Службы внешней разведки РФ прибыл в Ереван всего через несколько дней после визита в Армению директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Хотя внимание многих привлекли последовательные визиты глав спецслужб двух сверхдержав в Армению, Нарышкин в Ереване призвал не связывать свой приезд с визитом Уильяма Бёрнса в Армению.

«Мой визит в Ереван точно не связан с приездом сюда моего американского коллеги. Но я не исключаю, что его визит как раз связан с моей поездкой», - сказал он.

Бернс прибыл в Ереван 15 июля и провел встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и секретарем Совета безопасности страны Арменом Григоряном.

В Баку Нарышкин и Султанов подписали соглашение, направленное на защиту территориальной целостности обеих стран

Сергей Нарышкин из Еревана вылетел в Баку и уже сегодня провел встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Службы внешней разведки этой страны Орханом Султановым, охарактеризовав отношения между Москвой и Баку как стратегические.

Сегодня в Баку Нарышкин и Султанов подписали соглашение о развитии сотрудничества, которое, по словам Нарышкина, носит базовый характер и направлено на защиту территориальной целостности обеих стран.