Парламент принял проект, по которому начальник Генштаба является первым заместителем министра обороны

Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» не участвовали ни в заседании, ни в голосовании.

Согласно поправкам, начальник Генштаба ВС будет первым заместителем министра обороны, но не будет лицом, заменяющим министра. В случае отсутствия главы ведомства обычно его заменяет первый заместитель, но власть вводит особое регулирование в случае высшего по Конституции военного чиновника.

В ходе вчерашних обсуждений министр обороны Сурен Папикян, говоря о цели изменений, сказал: «Целью предложения является совершенствование системы вертикали руководства Вооруженными силами и повышение эффективности управления». Как именно, он не объяснил.

Хотя правительство обосновывает данное изменение необходимостью повышения эффективности руководства армией, бывший министр обороны, глава оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Сейран Оганян вчера заявил, что министр обороны является гражданским лицом, членом политической команды, а начальник Генштаба - военный офицер, этим изменением власть политизирует высшую военную должность.

Последним начальником Генштаба ВС был Артак Давтян, он был освобожден от должности в феврале этого года. После этого исполняющим обязанности начальника Генштаба стал первый заместитель начальника Генштаба Камо Кочунц, который и в настоящее время продолжает исполнять эти полномочия.

За год до этого был отправлен в отставку начальник Генштаба Оник Гаспарян после того, как он и еще 40 высокопоставленных военных потребовали отставки премьер-министра. В то время Никол Пашинян посчитал это попыткой военного переворота.

Должность начальника Генштаба ВС в послевоенной Армении вакантна уже пять месяцев. Министр обороны Сурен Папикян ранее заявил, что новый глава Генштаба будет назначен только после изменения закона.