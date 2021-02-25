Премьер-министр призывает Вооруженные силы заняться своим делом - защитой границ Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал всех представителей Вооруженных сил заняться своей миссией по защите границ Республики Армения. Этот призыв он озвучил в своей речи на митинге на Площади Республики в Ереване.

«Как избранный представитель народа Республики Армения, премьер-министр Республики Армения, я приказываю всем солдатам, офицерам и генералам Вооруженных сил: господа, займитесь своим делом – защитой границ и территориальной целостности Республика Армения. Это мой приказ, и никто не может осмелиться его нарушить.

Некоторые пытались вовлечь нашу армию, наши Вооруженные силы в антидемократический, антиконституционный процесс, сегодня я четко оценил, что заявление Генштаба - это попытка военного переворота, и народ не допустит военного переворота в Армении. Армия не может вести назад, она не может смотреть в тыл, армия не может быть вовлечена в политический процесс, армия должна подчиняться, только и только подчиняться народу и избранной народом политической власти. Тот, кто действует вне этой логики, действует против народа, государства, против законности», - заявил премьер-министр.

Во время митинга Пашинян также начал говорить о возможном разрешении ситуации. В частности, он предложил всем политическим силам, даже тем, которые подвергают его резкой критике, начать консультации на эту тему, а также намекнул на возможность проведения внеочередных выборов. Однако это встретило недовольство участников многотысячного митинга, в результате чего премьер-министр снял этот вопрос с повестки.

«Конец бархату!»

В то же время, отвечая на многочисленные требования митингующих, сформулированные в лозунге «Конец бархату!» [более жесткое отношение в борьбе с коррупцией представителей бывшей власти – ред.], Пашинян заявил о «конце бархата».

«Нашу волю, наше единство, нашу решимость не уступим коррумпированному режиму, бархату будет положен конец, конец бархату!» - заявил Пашинян, в то же время призвав оппозицию прекратить все акции неповиновения и начать с ним диалог.

«Продолжите митинги, мы тоже продолжим митинги, перейдете границы политических заявлений, мы вам по закону задержим», - пригрозил Пашинян.

Он также заявил, что либо президент Армен Саркисян должен подписать решение об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, либо Гаспарян сам должен уйти в отставку.

«Вооруженные силы: солдаты, офицеры, генералы, прошу, требую: занимайтесь вашей службой, сюда не смотрите. Оник Гаспарян уходит, и это решение должно быть воплощено в жизнь, другого варианта нет. Я ожидаю, что президент подпишет указ либо Оник Гаспарян сам откажется от должности, и я начну консультации с политическими силами, чтобы разрешить эту ситуацию», - заявил премьер.

Отметим, что президент Армении получил предложение премьер-министра об увольнении Оника Гаспаряна с должности начальника Генштаба ВС, но еще не подписал соответствующий указ.

После завершения митинга его участники начали марш по улице Тигран Мец.

Напомним, вчера решением премьер-министр был освобожден от должности первый заместитель начальника Генштаба ВС, генерал-лейтенант Тиран Хачатрян.

Отметим, что сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выступил с заявлением, в котором потребовал отставки премьер-министра и правительства.

Премьер-министр Никол Пашинян назвал заявление Генштаба «попыткой военного переворота» и призвал своих сторонников собраться на Площади Республики в Ереване.