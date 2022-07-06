Парламент в первом чтении принял законопроект, согласно которому начальник Генштаба является первым заместителем министра обороны

Национальное собрание сегодня на внеочередном заседании 55 голосами «за» приняло в первом чтении предложенный правительством пакет поправок в закон «Об обороне».

Проект в Национальном собрании представил министр обороны Сурен Папикян.

«Это пакет проектов для извлечения уроков, потому что у нас есть горький опыт. Жизнь показала, что во многих вопросах из-за недостатков мы не смогли решить наши проблемы. Проблема вовсе не в отдельных лицах, проблема системная, и это тот путь, по которому мы попытаемся пойти на системные изменения, сделать систему более плавной и выстроить руководящие звенья сверху донизу», - перед голосованием сказал министр.

Касаясь критики о том, что это попытка подчинить Вооруженные силы министру, Папикян возразил, что это не попытка, а четкий шаг. «Вооруженные силы должны подчиняться министру обороны и верховному главнокомандующему», - заявил он.

Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» не участвовали ни в заседании, ни в голосовании. Папикян сказал, что не стал бы отвергать объективные предложения оппозиционных сил, а «скрытую критику не будет принимать к сведению».

В соответствии с этим изменением кабинет премьер-министра Пашиняна делает начальника Генштаба Вооруженных сил, который по Конституции является высшим военным должностным лицом, первым заместителем министра обороны, но он не будет лицом, замещающим министра.

Последним начальником Генштаба ВС был Артак Давтян, он был освобожден от должности в феврале этого года. После этого исполняющим обязанности начальника Генштаба стал первый заместитель начальника Генштаба Камо Кочунц, который и в настоящее время продолжает исполнять эти полномочия.

За год до этого был отправлен в отставку начальник Генштаба Оник Гаспарян после того, как он и еще 40 высокопоставленных военных потребовали отставки премьер-министра. В то время Никол Пашинян посчитал это попыткой военного переворота.

Должность начальника Генштаба ВС в послевоенной Армении вакантна уже пять месяцев. Министр обороны Сурен Папикян ранее заявил, что новый глава Генштаба будет назначен только после изменения закона.