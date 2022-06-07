Начальник Генштаба будет подчиняться министру обороны. Правительство планирует изменения

Правительство планирует произвести изменения в армии, в результате которых начальник Генштаба будет подчиняться министру обороны. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил министр обороны Сурен Папикян.

«Сейчас я расскажу об еще одной законодательной инициативе, после которой у нас будет назначение главы штаба. Речь идет об изменениях в структуре Минобороны. У нас будет новая модель, по которой начальник Генштаба будет первым заместителем министра обороны. Вооруженные силы будут заниматься только обороной страны, боевой подготовкой. То есть, тем делом, которым должны заниматься», - сказал Папикян.

Согласно Конституции Армении, наивысшим военным должностным лицом в Вооруженных силах является начальник Генерального штаба.

Эта упомянутая Папикяном законодательная инициатива пока не опубликована, по словам министра, в ближайшее время она будет направлена в Национальное собрание, когда именно - он не уточнил.

На вопрос, не является ли это ожидаемое изменение причиной того, что в Армении до сих пор нет начальника Генштаба, за что власть критикуют как парламентская оппозиция, так и другие силы, министр обороны ответил: «Причина не в этом, причина в том, чтобы принять правильное решение, конечно. Но также сегодняшний исполняющий обязанности начальника штаба полностью осуществляет полномочия начальника штаба».

В соответствии с предусмотренными изменениями Генштаб Вооруженных сил больше не будет заниматься закупками и тыловым обеспечением. Между тем, согласно действующему закону, Генштаб ВС организует «оперативное, техническое и тыловое обеспечение Вооруженных сил».

«Всем этим должны заниматься другие управления, находящиеся в составе Минобороны. То есть, начиная с тылового обеспечения, все это должно осуществляться невоенными. Многие вещи будут делегированы. Так же как продовольственное делегирование было осуществлено успешно, несмотря на многочисленные критические замечания, так и все те возможные направления, которые можно делегировать, мы будем делегировать», - сказал министр.

По словам Сурена Папикяна, хотя на границах периодически возникают напряженные ситуации, тем не менее, опасность войны на данном этапе не просматривается.