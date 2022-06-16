«Главная задача достижения смены власти остается нерешенной» - оппозиция меняет тактику

Главная задача достижения смены власти остается нерешенной, заявил сегодня на пресс-конференции один из лидеров движения «Сопротивление», депутат оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Ишхан Сагателян, подчеркнув необходимость изменения структуры и тактики движения.

Сагателян пояснил, что движение должно быть распространено по всей Армении, должны быть созданы региональные структуры, а также должны быть сформированы движения в Нагорном Карабахе и Диаспоре, расширяя борьбу, нужно «достичь окончательной победы программы».

«Повестка отстранения Никола Пашиняна от власти продолжает оставаться нашей главной повесткой дня, но после августа к этому инструментарию добавляется еще один процесс - процесс импичмента, - сказал депутат, продолжив: - Все разговоры о том, что движение берет паузу, отступает, это всего лишь разговоры. У нас есть программа не приостановки движения, а его расширения, и работы в этом направлении идут полным ходом».

По словам Сагателяна, обсуждения о том, кто будет кандидатом на пост премьер-министра от оппозиции, не было, в данный момент это не входит в их повестку дня.

Говоря о достижениях движения, оппозиционер подчеркнул, что ситуация изменилась, армянский народ показал, что у нынешней власти нет мандата от народа на то, чтобы вести страну к новым уступкам.

Две оппозиционные фракции парламента, «Айастан» и «Честь имею», которые почти два месяца на улицах требовали отставки премьер-министра, 14 июня объявили о том, что решили изменить структуру и тактику движения и убрать палатки, которые были установлены на ереванской площади Франции с начала мая. Вчера рано утром площадь Франции уже была открыта, палатки разобраны, движение транспорта восстановлено.

Правящая фракция Национального собрания заявила, что парламентская оппозиция пребывает в дефолте и не в состоянии выполнять свои обязанности ни в одной сфере.

Напомним, оппозиция начала борьбу после заявления премьер-министра Никола Пашиняна о снижении планки в вопросе статуса Нагорного Карабаха. Оппозиция обвиняет правительство Пашиняна в намерении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

По словам главы фракции «Гражданский договор» Айка Конджоряна, оппозиция пыталась использовать карабахский вопрос как повод для того, чтобы вновь узурпировать власть, подчеркнув, что эта «спасательная» миссия оппозиции полностью провалилась.