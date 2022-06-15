Провластный депутат заявил он «дефолте» парламентской оппозиции

Подводя итог действиям оппозиции за последние недели, Айк Конджорян подчеркнул, что оппозиция ни в какой сфере не способна выполнять свои обязанности, в том числе перед гражданами, проголосовавшими за нее во время парламентских выборов.

«Не может она и продвигать свои намерения на улице, потому что мы видели печальную судьбу оппозиции в течение этих последних недель, итог которой был подведен сегодня, когда оппозиция несолоно хлебавши ушла с площади Франции. А это значит, что парламентская оппозиция пребывает в дефолте. Это очень важный повод задуматься для всех нас, для граждан Республики Армения», - заявил провластный депутат.

Конджорян заявил, что оппозиция пыталась использовать карабахский вопрос как повод для того, чтобы вновь узурпировать власть. Он подчеркнул, что эта «спасательная» миссия полностью провалилась.

«Finita la commedia (итал.: комедия окончена – ред.), дорогие коллеги, дорогие соотечественники! — заявил глава правящей фракции, констатируя: - Этот печальный финал и поражение оппозиции свидетельствует о победе демократии в Армении».

Две оппозиционные фракции парламента – «Айастан» и «Честь имею» - около двух месяцев бойкотируют заседания Национального собрания. С конца апреля оппозиция организовывала уличные акции протеста, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в проведении политики односторонних уступок Азербайджану в карабахском вопросе.

Накануне лидеры движения объявили, что решили изменить структуру и тактику движения и что установленные на площади Франции в Ереване палатки будут демонтированы. Сегодня утром палатки уже были убраны, а движение автотранспорта на площади Франции было восстановлено.

Видео: Площадь Франции в Ереване. Утро 15 июня 2022 года.