Брюссель не согласовывает свои шаги с Москвой в вопросе нормализации армяно-азербайджанских отношений - чиновник ЕС

Брюссель не согласовывает и не собирается согласовывать свои шаги с Москвой в вопросе нормализации армяно-азербайджанских отношений. Об этом в эксклюзивном интервью Радио Азатутюн заявил один из высокопоставленных чиновников Евросоюза на условиях анонимности.

Более того, по словам европейского дипломата, сейчас и Ереван, и Баку опасаются Кремля, имея перед глазами последние геополитические процессы.

«В армяно-азербайджанских отношениях между Евросоюзом и Россией никакого движения нет, как и намерения общаться с русскими. Обе стороны боятся Москвы, даже если не показывают этого публично, особенно в контексте всего того, что сейчас происходит в Украине. Обе стороны осознают, что следующими могут быть они», - сказал Радио Азатутюн высокопоставленный европейский дипломат.

«Россия, может, и остановила [44-дневную] войну, однако очевидно, что продолжение процесса происходит в Брюсселе, а не в Москве. И тот факт, что стороны так часто приезжают в Брюссель, является одним из свидетельств этого», - добавил он.

За последние полгода лидеры Армении и Азербайджана три раза встретились при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля, причем последние две встречи состоялись после развязанной Россией войны против Украины.

Москва с явным недовольством реагирует на посреднические усилия Брюсселя․ Несколько недель назад МИД России публично обвинил Запад в «беззастенчивых попытках присвоить себе предмет известных российско-азербайджано-армянских договоренностей на высшем уровне», утверждая, что Вашингтон и Брюссель повысили дипломатическую активность, отказавшись сотрудничать с Россией в Минской группе ОБСЕ.

Ранее во время встречи со своим армянским коллегой об этом открыто заявил и министр иностранных дел России.

«Я не знаю, какова будет дальнейшая судьба Минской группы, поскольку наши так называемые французские и американские партнеры по этой группе в русофобском угаре, в стремлении отменить все и вся, что касается РФ, отменили и тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что не будут общаться в этом формате. Это их право, если они готовы пожертвовать интересами урегулирования в Карабахе и в целом в Закавказье, если они готовы пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны – это их выбор», - сказал Лавров.

«Официального заявления о том, что Минская группа мертва, не будет, но она больше не жизнеспособна»

В ответ на просьбу Радио Азатутюн прокомментировать это заявление главы МИД РФ высокопоставленный чиновник ЕС подтвердил: хотя де-юре посреднический формат существует, однако де-факто он не действует.

«Официального заявления о том, что Минская группа мертва, не будет, но она больше не жизнеспособна», - сказал дипломат, добавив, что после российско-украинской войны на Западе вообще не хотят, чтобы что-либо было связано с Беларусью или с Минском.

Как в таком случае на Западе представляют дальнейшее развитие событий, учитывая, что в заявлении о прекращении огня, подписанном после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе при посредничестве Владимира Путина, четко прописано, что Москва в течение не менее пяти лет будет не только иметь миротворческую миссию в Карабахе, но и будет контролировать дорогу между Нахичеваном и Азербайджаном, когда стороны договорятся о разблокировании коммуникаций?

«Что касается дороги в Нахичеван и остальных путей сообщения, которые должны контролироваться Россией, то да, это так, и пока так и будет. Но идея в том, что со временем это, в конце концов, изменится. Никто, конечно, не сомневается, что на это потребуется длительное время», - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, не уточнив, как стороны изменят положения, которые после 9 ноября все без исключения приветствовали.

« Последняя встреча не была теплой, но прогресс есть»

Пока не ясен также, пожалуй, самый спорный вопрос на переговорах - будущий статус Нагорного Карабаха. Баку настаивает на том, что такой проблемы больше не существует, Ереван требует, чтобы сначала был уточнен вопрос безопасности и прав армян Карабаха, а также вопрос статуса. Председатель Европейского совета, касаясь этих разногласий, на этой неделе заявил, что для прочного урегулирования отношений должны быть обсуждены и решены все лежащие в основе конфликта вопросы, причем всеми заинтересованными сторонами.

На вопрос, имеет ли в виду Евросоюз участие Карабаха и какое решение для обеспечения безопасности и статуса видят в Брюсселе, высокопоставленный европейский дипломат ответил: «Очевидно, что этот вопрос в какой-то момент будет лежать на столе переговоров, но не сейчас. Это вопрос, относящийся к следующему этапу, так как он самый тяжелый, не нужно отягощать переговоры раньше времени».

На данном этапе, по словам собеседника Радио Азатутюн, самое важное в том, что, несмотря на разногласия, стороны продолжают контакты. Последняя встреча не была теплой, но прогресс есть», - сказал он, не вдаваясь в подробности.

Хотя и Ереван, и Баку заверяют, что готовы двигаться к миру, в последние дни ситуация на границе вновь обострилась. После встречи в Брюсселе в результате выстрела с азербайджанской стороны был убит еще один армянский военнослужащий, а президент Азербайджана Ильхам Алиев, вернувшись в Баку, заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян принял все требования Азербайджана, включая согласие на открытие «Зангезурского коридора». Ереван опроверг это заявление, а глава Европейского совета Шарль Мишель, присутствовавший на переговорах, выразил сожаление. Однако ни один из посредников не осудил недавние воинственные призывы и заявления Алиева.