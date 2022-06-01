Армения и Азербайджан подтвердили отсутствие экстерриториальных претензий – Евросоюз

В ходе встречи председателя Европейского совета Шарля Мишеля с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 22 мая особой темой обсуждения стал вопрос разблокирования региона, и обе стороны подтвердили отсутствие экстерриториальных требований в плане будущей транспортной инфраструктуры.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Европейского совета Баренд Лейтц в распространенном прошлой ночью заявлении. В заявлении подчеркивается, что спекуляции о противоположном «вызывают сожаление».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в конце прошлой недели, что Армения согласна с повесткой дня Азербайджана по нормализации отношений, в которой нет ни слова о статусе Карабаха. Он сделал и другие заявления, в частности, о «Зангезурском коридоре», сославшись на заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля по итогам недавней трехсторонней встречи в Брюсселе, в которой, однако, таких констатаций нет.

Официальный Ереван возразил Алиеву, призвав его не торпедировать «обсуждения в существующих форматах».

В контексте напряженности последних дней в отношениях между Арменией и Азербайджаном Мишель, согласно заявлению, подтвердил приверженность Европейского союза «углублению сотрудничества с двумя странами для обеспечения безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа на благо всех жителей региона». Глава Евросовета приветствовал состоявшееся 24 мая заседание пограничных комиссий, назвав его историческим и подчеркнув огромную важность обеспечения стабильности и безопасности на границе между Арменией и Азербайджаном до проведения делимитации.

«В более широком смысле президент Мишель подчеркнул, что для прочного урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном могут быть решены все нерешенные вопросы, включая продвижение обсуждений будущего мирного договора и устранение корней конфликта. Председатель Мишель считает, что все ключевые вопросы, которые привели к первой войне в Нагорном Карабахе, а также возобновлению боевых действий в 2020 году, должны быть решены всеми заинтересованными сторонами для создания условий для долговременного и справедливого мира», - говорится в заявлении.

Отметив, что «терминология в этом контексте особенно чувствительна», пресс-секретарь главы Евросовета подчеркнул, что заявление Мишеля по итогам встречи 22 мая «не следует истолковывать как поддержку какого-либо предопределенного результата обсуждений», и что крайне важно всеобъемлюще затронуть все вопросы. «Это включает в себя права и безопасность всех людей», - подчеркнул он.

В своем вышеупомянутом заявлении президент Азербайджана заявил об отсутствии нагорно-карабахского конфликта, завершении работы Минской группы ОБСЕ, и сослался на заявления председателя Европейского совета по итогам встречи 22 мая. В Степанакерте формулировки Мишеля раскритиковали, назвав их неприемлемыми.

Наконец, Шарль Мишель, по словам его пресс-секретаря, подчеркнул необходимость подготовки народов к миру, а также «важнейшую роль публичной риторики в этом отношении». Он приветствовал выраженную официальными Ереваном и Баку готовность к продолжению переговоров, подчеркнув, что Евросоюз готов поддержать меры по укреплению взаимного доверия.

Пресс-секретарь Мишеля сообщил, что спецпредставитель ЕС Тойво Клаар посетит регион в ближайшие дни, чтобы «отследить все обсуждаемые аспекты».