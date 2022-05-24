Баку утверждает, что достигнута договоренность об открытии коридора через территорию Армении. Ереван это опровергает

После брюссельской встречи лидеров Армении и Азербайджана официальный Баку утверждает, что достигнута договоренность об открытии коридора через территорию Армении, однако Ереван это опровергает.

«Стороны договорились об открытии Зангезурского коридора, в том числе о строительстве как железной, так и автомобильной дорог», - так президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре со своим турецким коллегой интерпретировал одну из брюссельских договоренностей с премьер-министром Армении.

На заявление Алиева ответил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, заявив, что на территории Армении не может быть дороги или транспортного маршрута с логикой коридора.

«В контексте открытия региональных сообщений договоренности касались пограничного, таможенного контроля, взимания платы, международного транзита. Эти важные вопросы касаются реализации проекта «Армянский перекресток», и правительство Армении последовательно будет двигаться в этом направлении», - в беседе с «Арменпресс» сказал секретарь Совбеза Армении.

Чиновник утверждает, что позиция армянской стороны в этом вопросе не изменилась.

Помимо начала работы комиссии по делимитации, одной из брюссельских воскресных договоренностей стала необходимость разблокировать транспортное сообщение.

Не вдаваясь в подробности, глава Европейского совета Шарль Мишель после трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана заявил, что стороны договорились о принципах транзита между западными районами Азербайджана и Нахичеваном и между разными частями Армении по территории Азербайджана, а также о принципе, по которому будут осуществляться международные перевозки по путям сообщения и инфраструктуре двух стран.

Опять же не вдаваясь в подробности, Мишель сообщил, что Пашинян и Алиев договорились о пограничном администрировании, принципах безопасности и транзитных пошлинах.