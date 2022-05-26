Коммуникации будут открыты, но с приемлемыми для нас механизмами и параметрами - Арарат Мирзоян

Вчера Баку вновь применил термин «Зангезурский коридор», заявив, что на последней встрече лидеров двух стран в Брюсселе была достигнута договоренность о его открытии.



««Зангезурский коридор» в той логике, о которой говорилось полтора года назад и которую пыталась преподнести азербайджанская сторона, неприемлем для Армении, и, кажется, есть общее восприятие того, что так не будет. Будут открыты экономические пути, но с приемлемыми для нас механизмами и параметрами», - сказал он.

Арарат Мирзоян вскользь упомянул вчерашнее первое совместное заседание армянской и азербайджанской комиссий по вопросу делимитации, отметив, что были обсуждены рабочие и методические вопросы. Между тем, очень быстро стало известно о проведении второго заседания, оно состоится на следующей неделе в Москве. Информацию обнародовала российская сторона без указания точной даты встречи.

Первая встреча возглавляющих комиссии вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева состоялась вчера, буквально через несколько часов после создания комиссий. Сообщалось только о межгосударственной границе, но конкретно на каком ее участке, власть отказывается уточнить.

Москва заявляет, что располагает необходимыми картографическими материалами

По каким картам они будут вести переговоры, каковы красные линии армянской стороны? Получить комментарии от официальных лиц Армении по совместной армяно-азербайджанской комиссии по делимитации в эти дни практически невозможно. В аппарате вице-премьера на вопросы не отвечают. Члены комиссии также отказываются давать комментарии. Один из них, заместитель министра юстиции Григор Минасян, посоветовал обратиться в офис Мгера Григоряна.



Провластные депутаты также заявляют, что не владеют информацией.



В то время как в правящей фракции пребывают в неведении, Москва заявила, что уже сформировала команду российских экспертов для консультативной помощи в вопросе делимитации армяно-азербайджанской границы. По словам официального представителя МИД РФ, в их распоряжении есть необходимые картографические материалы. О каких картах идет речь, Захарова не уточнила.

Нынешний процесс идет по логике односторонних уступок - Тигран Абраамян

Территориальная целостность Армении находится под угрозой, заявляет оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В интенсивности встреч комиссии по делимитации оппозиция видит поспешность. По словам депутата оппозиционной фракции «Честь имею» Тиграна Абраамяна, Турция и Азербайджан не хотят упускать возможность продвинуть свою повестку дня.

«Они заявляют, что в Армении есть азербайджанские территории, об этом говорил также Никол Пашинян, он сказал, что двусторонне есть территории, которые в этой части азербайджанские, в той части армянские. Конечно, Азербайджан никоим образом не признает, что есть подобные [армянские] территории. К сожалению, об этом говорит только армянская сторона, что еще раз показывает, что нынешний процесс идет по логике односторонних уступок, и уступающей стороной всегда является Армения», - сказал депутат.

В мае прошлого года Пашинян предложил зеркальный отвод войск для начала делимитационных работ. А уже в этом году он заявил, что настаивание на этом предложении могло быть воспринято как политика заведения ситуации в тупик.

Депутат от оппозиции считает это доказательством политики уступок со стороны Армении. «Понятно, что могут быть вопросы, где будут компромиссы, совпадения подходов по некоторым вопросам и т. д., но особенно после войны, то есть, в течение последних полутора лет, Армения постоянно уступает, Армения постоянно отступает от своих ранее выдвинутых принципов, а Турция и Азербайджан, наоборот, постоянно увеличивают или расширяют предусловия, а Армения их постоянно принимает», – сказал Абраамян.

Вчера в беседе с журналистами провластный депутат Арман Егоян затронул вопрос о том, почему Ереван начал делимитацию границ, отказавшись от требования о выводе азербайджанских войск, вторгшихся в мае прошлого года на территорию Армении.



Видимо имея в виду Россию, он с иронией заметил: «вы в курсе, что в Украине сейчас война?», забыв при этом, что подобное утверждение во время той же войны сделал премьер-министр Никол Пашинян, ожидая от российского миротворческого контингента вывода азербайджанских войск из Паруха. «Вы сосредотачиваетесь на вопросах, которые не имеют отношения к сегодняшним вызовам», - сказал Егоян.



Мгер Григорян и Шахин Мустафаев также вместе работают в армяно-азербайджано-российской трехсторонней комиссии по разблокированию транспортных коммуникаций.

А из географии встреч можно предположить, что стороны стремятся сохранить баланс Запад-Россия. После Москвы местом третьей встречи избран Брюссель.