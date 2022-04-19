Пресс-секретарь Госдепа затруднился сказать, в каком качестве Шофер посещает регион

США готовы содействовать Армении и Азербайджану в их усилиях по поиску всеобъемлющего решения «оставшихся проблем», связанных с нагорно-карабахским конфликтом или являющихся его последствиями, и нормализации отношений, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ходе вчерашнего брифинга.

«И когда мы говорим о существующих механизмах, несомненно, Минская группа ОБСЕ является их частью», - добавил Прайс в ответ на вопрос, «исключили ли Россия и Франция своих сопредседателей из Минской группы ОБСЕ и если да, то когда то же самое сделают США, и, вообще, какой будет судьба Минской группы?»

Напомнив, что эта тема была затронута также на прошлой неделе, пресс-секретарь Госдепа отметил, что около двух недель назад госсекретарь Блинкен имел возможность побеседовать с лидерами Армении и Азербайджана. «Но мы остаемся приверженными содействию мирному, демократическому и процветающему будущему в регионе Южного Кавказа. Мы призываем Армению и Азербайджан продолжать интенсифицировать дипломатические усилия и воспользоваться существующими механизмами для прямого участия в поиске решения всех оставшихся вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или являющихся его следствием, и нормализации отношений путем заключения всеобъемлющего мирного соглашения», - сказал Прайс.

На другой вопрос о том, в каком статусе в данный момент американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер посещает регион, поскольку в сообщении Госдепа в Twitter он, по словам автора вопроса, был представлен как «старший советник по линии переговоров на Кавказе», и посетит ли он также Азербайджан после Армении, представитель Госдепа ответил: «Мы не владеем деталями поездки данного лица или в каком статусе он действовал в это время, но мы вернемся в Вашему вопросу, если у нас будет что добавить».

Эндрю Шофер вчера в Ереване встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном и секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном. А неделю назад в Ереване встречи с руководством Армении провел французский сопредседатель Минской группы Брис Рокфо. И французский, и американский дипломаты в официальных сообщениях армянской стороны были представлены как сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

8 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что Франция и США отказались сотрудничать с Россией в Минской группе ОБСЕ. По словам Лаврова, Запад поставил разногласия с Россией выше урегулирования карабахского конфликта.

Спустя несколько дней после заявления Лаврова и Франция, и США заявили о готовности продолжать прилагать усилия по урегулированию нагорно-карабахской проблемы, в том числе в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Между тем, Россия назначила своего сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Ховаева специальным представителем министра иностранных дел РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном