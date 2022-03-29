«Предлагаем Азербайджану незамедлительно начать переговоры по заключению мирного соглашения» - Ален Симонян

«Ожидаем, что миротворческий контингент Российской Федерации в Нагорном Карабахе предпримет практические шаги для урегулирования ситуации и предотвращения новых жертв и боевых действий, в также возвращения азербайджанских сил на позиции 23 марта», - заявил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян сегодня в Алматы на торжественном заседании, посвященном 30-летию Межпарламентской Ассамблеи СНГ, обратив внимание присутствующих на нынешнюю ситуацию в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе очень напряженная, сказал спикер парламента Армении, отметив, что подобные действия, наряду с резким обострением ситуации с безопасностью в мире, могут привести к новой эскалации в регионе.

Ален Симонян отметил, что Армения высоко оценивает адресное заявление Минобороны России, которое, однако, вызывало противодействие азербайджанской стороны.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась с 24 марта, когда азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района. В результате действий азербайджанской стороны погибли трое военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха, еще 15 - были ранены, состояние двух из них крайне тяжелое. По данным карабахской стороны, азербайджанская сторона также понесла значительные потери, что Баку отрицает.

Вчера Министерство обороны России сообщило, что по итогам переговоров азербайджанская сторона вывела свои подразделения с территории села Парух. Позже Армия обороны Нагорного Карабаха пояснила, что село Парух находится под контролем российских миротворцев, армянские силы сохранили контроль над основной частью горы Караглух.

Через два дня после обострения ситуации в Аскеранском районе Нагорного Карабаха Минобороны России выступило с адресным заявлением, подчеркнув, что азербайджанские вооруженные силы, нарушив положения трехстороннего заявления, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента и выставили наблюдательный пост. Российское оборонное ведомство призвало Азербайджан отвести свои войска. Официальный Баку ответил на это заявление, выразив «сожаление» по поводу того, что оно «одностороннее» и «не соответствует действительности».

«Послевоенные гуманитарные вопросы не решены»

«Послевоенные гуманитарные и другие вопросы все еще не решены», - также заявил Сммонян, особо подчеркнув вопрос армянских военнопленных и заложников, число которых, по подтвержденным Азербайджаном данным, составляет 38 человек.

Важными также являются вопросы сохранения армянского исторического, культурного и духовного наследия на территориях, перешедших под контроль вооруженных сил Азербайджана, сказал спикер НС Армении.

«Основополагающими и принципиальными являются гарантирование прав и свобод армян Нагорного Карабаха и вопрос о статусе Нагорного Карабаха. Мы неоднократно заявляли, что этот конфликт является не вопросом территорий, а вопросом права. В этом контексте мы считаем важной полную реализацию трехстороннего заявления, принятого 9 ноября 2020 года премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана, а также трехстороннего заявления, принятого в Сочи 26 ноября 2021 года», - сказал Симонян.

Подтвердив важность нормальных отношений с соседними государствами, председатель НС подчеркнул: «Мы готовы к диалогу, который должен привести к установлению локального мира в регионе, поэтому, подтверждая ранее сформулированную позицию, предлагаем Азербайджану немедленно начать переговоры по заключению мирного соглашения», - в заключительной части своего выступления заявил председатель Национального собрания Армении.