В Баку ответили на заявление Минобороны РФ по ситуации в Карабахе

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана, Азербайджан привержен соблюдению Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и не нарушал никаких его положений.

«С сожалением отмечаем, что в соответствии с пунктом 4 данного заявления до сих пор не выполнен полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана. Поэтому нарушителем положений Заявления является именно Армения, а не Азербайджан», - отметили в ведомстве.

В Баку также заявили, что заявление Минобороны РФ «противоречит характеру двусторонних отношений и Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной между двумя странами 22 февраля 2022 года, подчеркнули в Минобороны Азербайджана».

«В связи с вышеизложенным Министерство обороны Азербайджанской Республики просит Министерство обороны Российской Федерации в соответствии с положениями Трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана, не описывать в искаженной форме движение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий своей страны, не использовать словосочетание «Нагорный Карабах» и правильно указывать названия территорий Азербайджана», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.