Азербайджан готовит почву для новых провокаций и нападения на Нагорный Карабах - Совбез Армении

Совет безопасности Армении на сегодняшнем заседании обсудил ситуацию в области безопасности вокруг Нагорного Карабаха, оценив ее как крайне напряженную, сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.

Совбез отметил, что анализ ситуации показывает, что Азербайджан готовит почву для новых провокаций и совершения нападения на Нагорный Карабах, пытаясь найти мнимые обоснования, в том числе обвиняя Армению в деструктивных действиях в вопросе мирного соглашения.

Совбез РА, еще раз подтверждая озвученную ранее позицию Армении, предлагает Азербайджану немедленно начать переговоры по всеобъемлющему мирному соглашению.

«Совет безопасности, привлекая внимание международного сообщества на возможность военных столкновений в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе, считает необходимым запуск международных механизмов сдерживания для предотвращения новой военной эскалации и этнических чисток в регионе», - говорится в сообщении.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась с 24 марта, когда азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района. В результате действий азербайджанской стороны погибли трое военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха, еще 15 - были ранены, состояние двух из них крайне тяжелое. По данным карабахской стороны, азербайджанская сторона также понесла значительные потери, что Баку отрицает. Спустя три дня после обострения ситуации в Аскеранском районе Совет безопасности Нагорного Карабаха 26 марта направил официальное письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил увеличить численность российских миротворцев (В 2020 году, сразу после окончания 44-дневной войны, в Карабах было переброшено около 2000 миротворцев).

Вчера Министерство обороны России сообщило, что по итогам переговоров азербайджанская сторона вывела свои подразделения с территории села Парух, однако ни в аппарате президента Нагорного Карабаха, ни в правительстве информация о выводе азербайджанских войск из Паруха не была подтверждена. МИД Армении также заявил, что вторжение азербайджанских подразделений в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе продолжается. Сегодня Армия обороны Нагорного Карабаха пояснила, что село Парух на данный момент находится под контролем российских миротворцев, армянские силы сохранили контроль над основной частью горы Караглух.