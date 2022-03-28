Вторжение азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе продолжается - МИД РА

«С удовлетворением констатируем, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ дали четкую оценку недавней эскалации ситуации в Нагорном Карабахе, заявив, что она является следствием передвижения азербайджанских войск. Министерство обороны Российской Федерации заявило, что призвало азербайджанскую сторону вывести свои воинские части. 27 марта Минобороны России распространило заявление, что азербайджанская сторона вывела свои подразделения из населенного пункта Парух в Нагорном Карабахе. Тем не менее, мы вынуждены констатировать, что вторжение азербайджанских подразделений в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе продолжается, что отражено на прилагаемых картах. Ожидаем, что миротворческие силы Российской Федерации в Нагорном Карабахе предпримут конкретные меры по прекращению вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворцев и выводу азербайджанских вооруженных сил», - заявляет МИД Армении.

«Считаем важным проведение надлежащего расследования действий миротворческого контингента в течение всего этого периода вторжения азербайджанских подразделений и получение ответов на ряд вопросов», - также говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Армении.

Ситуация в селах Парух и Храморт Аскеранского района, приграничного с Агдамом, резко обострилась с 24 марта, когда азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения в направлении Паруха. В результате действий азербайджанской стороны погибли трое военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха, еще 15 - были ранены, состояние двух их них крайне тяжелое. По данным карабахской стороны, азербайджанская сторона также понесла значительные потери, что Баку отрицает. Спустя три дня после обострения ситуации в Аскеранском районе Совет безопасности Нагорного Карабаха вчера направил официальное письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил увеличить численность российских миротворцев. В 2020 году, сразу после окончания 44-дневной войны, в Карабахе было переброшено около 2000 миротворцев.

Вчера Министерство обороны России сообщило, что по итогам переговоров азербайджанская сторона вывела свои подразделения с территории села Парух, однако ни в аппарате президента Нагорного Карабаха, ни в правительстве информация о выводе азербайджанских войск из Паруха не была подтверждена.