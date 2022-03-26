В Нагорном Карабахе просят Путина увеличить число российских миротворцев

На заседании Совета безопасности, состоявшемся 25 марта под председательством Арутюняна, было принято решение направить официальное письмо президенту Российской Федерации, председателю Совета безопасности РФ Владимиру Путину, исходя из военно-политической ситуации в Нагорном Карабахе и положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Об этом сообщает аппарат карабахского лидера.

В письме говорится, что со дня развертывания российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе контингент, в целом, действует с высокой эффективностью и выполняет возложенные на него задачи, а многие проблемы, создаваемые военно-политическим руководством Азербайджана, решались при непосредственном, быстром и действенном участии миротворцев, благодаря чему регион занялся преодолением последствий войны.

«Однако, начиная с 8 марта 2022 года, азербайджанская сторона с повышенной интенсивностью осуществляет гуманитарную, психологическую и военную агрессию», - отмечается в письме.

В письме подробно описаны агрессивные действия Азербайджана в отношении мирного населения Нагорного Карабаха, в том числе военное вторжение в село Парух и прилегающие территории.

«Народ Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] нуждается в условиях безопасности, чтобы жить на нашей исторической земле и залечивать раны войны. Однако, как было представлено, наступательные действия Азербайджана не позволяют вести мирную повседневную жизнь, поэтому мы считаем, что необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Соответственно, считаем, что нынешняя численность личного состава миротворческого контингента и количество технических средств, предусмотренные положениями Заявления, недостаточны для полноценного выполнения миротворческой миссии в Арцахе, принимая во внимание характер растущих и расширяющихся военных устремлений Азербайджана. Просим Вас, помимо пресечения нынешней агрессии Азербайджана и возвращения азербайджанских вооруженных сил на исходные позиции, пересмотреть нынешнюю численность российских миротворцев и количество обслуживающих их средств и, соответственно, увеличить число военнослужащих и военной техники», - отмечается в письме.

Власти Нагорного Карабаха отмечают, что у них сформировались конструктивные рабочие отношения с миротворческими войсками и выражают готовность обеспечить личный состав контингента необходимыми условиями для проживания.