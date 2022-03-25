Мы убрали свои позиции с высоты Караглух по предложению России -Самвел Бабаян

Он пояснил, что, по его информации, неделю назад на фоне напряженности в селах Аскеранского района российские миротворцы предложили убрать с этих участков и армянские, и азербайджанские позиции с целью снижения напряженности. Договоренность была выполнена только армянской стороной, а Азербайджан без сопротивления российской стороны вчера продвинулся на этих территориях.

«Когда у нас в Храморте были проблемы, тогда русские и сделали это предложение», - сказал Самвел Бабаян.

Бабаян, занимавший во время войны должность секретаря Совета безопасности Нагорного Карабаха, сегодня в Национальном собрании Армении встретчался с председателем комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраником Кочаряном. Он не исключил, что в качестве главы внепарламентской силы примет участие в работе следственной комиссии НС по расследованию обстоятельств 44-дневной войны, главой которой является Андраник Кочарян.

Вчера азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района Нагорного Карабаха. Позже Информационный штаб Нагорного Карабаха сообщил, что ситуация в направлении населенных пунктов Парух и Храморт в Аскеранском районе находится под контролем российских миротворческих сил. По сообщению Армии обороны Нагорного Карабаха, ночью между армянскими и азербайджанскими силами произошла перестрелка, с азербайджанской стороны погибли пятеро военнослужащих. Азербайджанцы взяли под контроль село Парух Аскеранского района и сопредельные позиции.

Официальные Ереван и Степанакерт ожидают, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе предпримут меры для возвращения азербайджанцев на исходные позиции.