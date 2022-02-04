Обе оппозиционные фракции НС «никоим образом не будут участвовать» в выборах президента

Сегодня Армения сталкивается с серьезными внутренними и внешними вызовами, заявляют оппозиционные фракции, подчеркивая, что «общенациональная консолидация, общественная солидарность не имеют альтернативы, однако поставившие страну на грань гибели, расколовшие общество власти решили продолжить тот же стиль и руководствоваться не государственными, а только своими узкими командными интересами».

«Несмотря на то, что институт президента должен выступать в качестве реально нейтрального и объединяющего общество института, власть решила выдвинуть и в одиночку избрать президента исключительно собственной политической силы. Международное сообщество сохраняет бездействие и молчание, видя очевидные факты отступления от демократии, в том числе в плане формирования диктатуры одного человека. Мы обсудили целесообразность выдвижения кандидата, однако в создавшейся ситуации считаем неприемлемым и неправильным участие в легитимации этого процесса», - говорится в совместном заявлении двух оппозиционных фракций.

Армен Саркисян заявил о своей отставке с поста президента Армении 23 января. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. На следующий день парламент получил его прошение. Спустя семь дней полномочия Армена Саркисяна на посту президента были прекращены. Председатель Национального собрания Ален Симонян подписал соответствующий протокол. Правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула на пост президента кандидатуру министра технологической промышленности Ваагна Хачатряна.

После отставки Армена Саркисяна премьер-министр Никол Пашинян заявил, что президент должен работать в гармонии с правительством и большинством в Национальном собрании, отметив, что ветви власти должны не противостоять друг другу, а дополнять друг друга. Вчера на заседании правительства Пашинян подчеркнул, что Хачатрян был выдвинут кандидатом в президенты 65 депутатами, что дает определенную уверенность в том, что он не только выдвинут, но и будет избран на эту должность.

Для избрания в первом туре кандидату нужен как минимум 81 голос. В первом туре правящая фракция нуждается в голосах оппозиции, так как имеет лишь 71 мандат. Но есть еще второй и третий туры президентских выборов, в которых правящая фракция может обеспечить необходимое число голосов единолично - 65 и 54 голоса соответственно.