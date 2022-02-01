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Армения

Полномочия Армена Саркисяна на посту президента Армении прекращены

Президент РА Армен Саркисян (справа) и председатель Национального собрания Ален Симонян (архив)

Полномочия Армена Саркисяна на посту президента Армении прекращены. Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян подписал соответствующий протокол, сообщается на сайте парламента РА.

«На основании прошения об отставке президента Республики и руководствуясь требованиями ст.142 Конституции Республики Армения и ч.1 и п.2 ч.2 ст.147 «Регламента Национального собрания», считать прекращенными полномочия президента Республики А. Саркисяна», – говорится в подписанном Симоняном протоколе.

В соответствии с Конституцией РА, в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти президента до вступления в должность новоизбранного президента его полномочия исполняет председатель Национального собрания, в данном случае Ален Симонян.

Согласно заявлению, распространенному сегодня пресс-службой парламента РА, с момента опубликования протокола о прекращении полномочий президента Республики А. Саркисяна до вступления в должность новоизбранного президента Республики полномочия председателя НС будет исполнять вице-спикер НС Акоп Аршакян.

Армен Саркисян заявил о своей отставке с поста президента Армении 23 января. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. На следующий день парламент получил его прошение. У Саркисяна было 7 дней на то, чтобы отозвать свое заявление об отставке. Вчера этот срок истек.

Согласно Конституции, досрочные выборы президента проводятся не ранее, чем через 25 и не позднее, чем через 35 дней после того, как пост президента оказывается вакантным.

Скорее всего, выборы нового президента могут состояться в течение десяти дней, начиная с 25 февраля.

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