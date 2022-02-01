Полномочия Армена Саркисяна на посту президента Армении прекращены

«На основании прошения об отставке президента Республики и руководствуясь требованиями ст.142 Конституции Республики Армения и ч.1 и п.2 ч.2 ст.147 «Регламента Национального собрания», считать прекращенными полномочия президента Республики А. Саркисяна», – говорится в подписанном Симоняном протоколе.

В соответствии с Конституцией РА, в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти президента до вступления в должность новоизбранного президента его полномочия исполняет председатель Национального собрания, в данном случае Ален Симонян.

Согласно заявлению, распространенному сегодня пресс-службой парламента РА, с момента опубликования протокола о прекращении полномочий президента Республики А. Саркисяна до вступления в должность новоизбранного президента Республики полномочия председателя НС будет исполнять вице-спикер НС Акоп Аршакян.

Армен Саркисян заявил о своей отставке с поста президента Армении 23 января. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. На следующий день парламент получил его прошение. У Саркисяна было 7 дней на то, чтобы отозвать свое заявление об отставке. Вчера этот срок истек.

Согласно Конституции, досрочные выборы президента проводятся не ранее, чем через 25 и не позднее, чем через 35 дней после того, как пост президента оказывается вакантным.

Скорее всего, выборы нового президента могут состояться в течение десяти дней, начиная с 25 февраля.