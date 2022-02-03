До выборов президента Хачатрян продолжит исполнять обязанности министра

Никол Пашинян подчеркнул, что Хачатрян был выдвинут кандидатом в президенты 65 депутатами, что дает определенную уверенность в том, что он не только выдвинут, но и будет избран на эту должность.

Глава исполнительной власти отметил, что остальные депутаты фракции «Гражданский договор» не подписали документ о выдвижении кандидатуры по техническим и правовым причинам: депутатская деятельность спикера парламента Алена Симоняна приостановлена, он исполняет полномочия президента, а другие депутаты находятся в командировке.

«В вопросе выдвижения между правлением и фракцией «Гражданского договора» царит гармония, что дает уверенность в том, что, по крайней мере, во втором туре мы сможем выбрать президента, то есть выборы состоятся, и мы продолжим нашу деятельность уже в новом статусе, после чего в составе правительства будет назначен новый министр», - заявил Пашинян, не назвав имя возможного кандидата на пост министра на том основании, что не нужно забегать вперед.

Армен Саркисян заявил о своей отставке с поста президента Армении 23 января. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. На следующий день парламент получил его прошение. Спустя семь дней полномочия Армена Саркисяна на посту президента были прекращены. Председатель Национального собрания Ален Симонян подписал соответствующий протокол.

«Ветви власти должны не противостоять друг другу, а дополнять друг друга»

После отставки Армена Саркисяна Пашинян заявил, что президент должен работать в гармонии с правительством и большинством в Национальном собрании. Премьер-министр сегодня вновь подтвердил, что ветви власти должны не противостоять друг другу, а дополнять друг друга.

«Задача в том, чтобы у нас был общий ориентир, общая стратегия, чтобы внутри пирамиды власти не было противоборствующих движений, потому что во всех случаях противоборствующие движения внутри власти нарушают механизм работы. Повторяю, это не значит, что у всех везде и во всем одинаковое мнение, нет, это значит, что в результате дискуссий они могут прийти к общему выводу, общему мнению, и это общее мнение имеет определенный компонент, выраженный в определенных мыслях, точках зрения», - заключил глава правительства.

Кандидаты в президенты должны быть выдвинуты до конца недели, крайний срок - воскресенье. Помимо власти, кандидата в президенты может выдвинуть и оппозиция, для этого нужны подписи 27 депутатов.

Выборы, скорее всего, пройдут в конце февраля или начале марта. Согласно Конституции, досрочные выборы президента проводятся не ранее, чем через 25 и не позднее, чем через 35 дней после того, как пост президента оказывается вакантным.

Для избрания в первом туре кандидату нужен как минимум 81 голос. В первом туре правящая фракция нуждается в голосах оппозиции, так как имеет лишь 71 мандат. Но есть еще второй и третий туры президентских выборов, в которых правящая фракция может обеспечить необходимое число голосов единолично - 65 и 54 голоса соответственно.