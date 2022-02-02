«Гражданский договор» выдвинул на пост президента кандидатуру Ваагна Хачатряна

Правящая партия «Гражданский договор» официально выдвинула на пост президента страны кандидатуру министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатряна, данное решение подписали 65 депутатов, сообщил Радио Азатутюн секретарь фракции Артур Ованнисян.

Вчера Хачатрян провел закрытую встречу с представителями «Гражданского договора», которая продлилась более 2,5 часов.

Армен Саркисян заявил о своей отставке с поста президента Армении 23 января. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. На следующий день парламент получил его прошение. Вчера полномочия Армена Саркисяна на посту президенты были прекращены. Председатель Национального собрания Ален Симонян подписал соответствующий протокол.

Кандидаты в президенты должны быть выдвинуты до конца недели, крайний срок - воскресенье. Помимо власти, кандидата в президенты может выдвинуть и оппозиция, для этого нужны подписи 27 депутатов.

Выборы, скорее всего, пройдут в конце февраля или начале марта. Согласно Конституции, досрочные выборы президента проводятся не ранее, чем через 25 и не позднее, чем через 35 дней после того, как пост президента оказывается вакантным.

Для избрания в первом туре кандидату нужен как минимум 81 голос. В первом туре правящая фракция нуждается в голосах оппозиции, так как имеет лишь 71 мандат. Но есть еще второй и третий туры президентских выборов, в которых правящая фракция может обеспечить необходимое число голосов единолично - 65 и 54 голоса соответственно.