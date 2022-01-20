В случае отказа Баку мы продолжим работать дипломатическими средствами - Армен Григорян

Армения продолжит работать дипломатическими средствами для решения проблемы. Сегодня после заседания правительства так ответил секретарь Совета безопасности Армен Григорян на вопрос Радио Азатутюн о том, что будет делать официальный Ереван, если Баку отвергнет предложения Армении по урегулированию ситуации в приграничной зоне.

В то же время Григорян подчеркнул, что Ереван представил предложения в письменном виде и ожидает письменного ответа. «Нужно продолжать попытки найти решение проблемы дипломатическими и политическими средствами», - сказал он.

Согласно распространенному несколько часов назад заявлению МИД Азербайджана, министр иностранных дел этой страны Джейхун Байрамов заявил, что предварительные условия Еревана для начала процесса делимитации неприемлемы для Баку.

На встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт вчера в Вене Байрамов в то же время отметил, что делимитация границы между Азербайджаном и Арменией является важным элементом нормализации отношений между двумя странами и Баку поддерживает запуск процесса делимитации без каких-либо условий.

Главе МИД Азербайджана сегодня ответил пресс-секретарь МИД Армении, заявив «Арменпресс», что у армянской стороны нет предусловий в вопросе делимитации границы.

По словам Ваана Унаняна, речь идет о реализации договоренностей: «Договоренность о начале процесса отвода войск была достигнута 14 декабря в ходе трехсторонней встречи руководителей Армении и Азербайджана в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета. Исходя из этого, предложения армянской стороны не о предусловиях, а о выполнении достигнутых договоренностей. Республика Армения считает, что нужно как можно скорее начать процесс делимитации в соответствии с вышеупомянутыми договоренностями».

Вчера в Национальном собрании министр иностранных дел Арарат Мирзоян раскрыл некоторые детали предложений, представленных российской стороне и при ее посредничестве также азербайджанской стороне и направленных на урегулирование ситуации на армяно-азербайджанской границе. О них впервые заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров около недели назад.

Мирзоян говорил о зеркальном выводе войск вдоль советской границы и создании дополнительных механизмов безопасности.

Секретарь Совета безопасности Армении сегодня подчеркнул, что предложения Еревана касаются формирования такой ситуации на границе, которая создаст благоприятные условия для начала процесса делимитации и демаркации.

«Это касается зеркального отвода войск, размещения пограничных войск вдоль границы с учетом карты или карт, существовавших во времена Советского Союза, а также таких шагов, которые создадут нам условия для перехода к процессу делимитации и демаркации, - сказал Григорян, добавив, что письменного ответа из Баку они пока не получили: - Мы представили эти предложения в письменном виде, и мы ожидаем также письменного ответа».