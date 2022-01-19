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Армения

Представленные Арменией предложения также исходят из концепции зеркального отвода войск - Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

Глава МИД Армении добавил, что сейчас они ждут ответа на эти предложения.

Армянская сторона подготовила пакет мер, направленных на деэскалацию ситуации, снижение напряженности, повышение уровня безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе и передала его как российской стороне, так и опосредованно Азербайджану. Об этом сегодня в ходе правительственного часа в парламенте заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, подтвердив заявление главы МИД России.

Сергей Лавров упомянул о предложениях армянской стороны 14 января, сообщив, что Армения представила новые предложения по вопросу формирования комиссии по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, которые через российскую сторону будут переданы Баку. При этом он не уточнил, в чем состоят эти предложения.

Отметив, что не может обнародовать детали, Арарат Мирзоян сегодня сказал, что эти предложения также исходят из общей, ранее озвученной правительством и премьер-министром концепции зеркального отвода войск и создания дополнительных механизмов безопасности. глава МИД Армении добавил, что сейчас они ждут ответа.

Ранее сегодня МИД Армении сообщил, что комиссия по делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном еще не сформирована.

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