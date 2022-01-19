Представленные Арменией предложения также исходят из концепции зеркального отвода войск - Мирзоян

Армянская сторона подготовила пакет мер, направленных на деэскалацию ситуации, снижение напряженности, повышение уровня безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе и передала его как российской стороне, так и опосредованно Азербайджану. Об этом сегодня в ходе правительственного часа в парламенте заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, подтвердив заявление главы МИД России.

Сергей Лавров упомянул о предложениях армянской стороны 14 января, сообщив, что Армения представила новые предложения по вопросу формирования комиссии по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, которые через российскую сторону будут переданы Баку. При этом он не уточнил, в чем состоят эти предложения.

Отметив, что не может обнародовать детали, Арарат Мирзоян сегодня сказал, что эти предложения также исходят из общей, ранее озвученной правительством и премьер-министром концепции зеркального отвода войск и создания дополнительных механизмов безопасности. глава МИД Армении добавил, что сейчас они ждут ответа.

Ранее сегодня МИД Армении сообщил, что комиссия по делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном еще не сформирована.