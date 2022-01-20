Азербайджан за начало делимитации границ с Армений без каких-либо предусловий – Байрамов

Об этом в ходе встречи с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт в Вене в среду заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, Байрамов, в частности, сказал, что делимитация границ между Азербайджаном и Арменией считается важным элементом нормализации отношений между двумя странами, и Азербайджан является сторонником безотлагательного начала этого процесса.

«С сожалением было отмечено, что подход Армении к этому вопросу, в том числе демонстрируемая Арменией позиция по этому вопросу и ряд предварительных условий для начала процесса делимитации, абсолютно неприемлемы. До сведения генсека было доведено, что Азербайджан поддерживает запуск процесса делимитации без каких-либо условий», - передает азербайджанское издание.

Напомним, что в среду глава МИД Армении Арарат Мирзоян подтвердил заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Ереван через Москву передал Баку пакет предложений по деэскалации в приграничной зоне.