У армянской стороны нет предусловий в вопросе демаркации границы – МИД

Об этом сегодня заявил пресс-секретаря МИД Армении Ваган Унанян в ответ на просьбу информационного агентства «Арменпресс» прокомментировать заявления министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова о том, что для Баку неприемлемы предусловия Еревана в вопросе начала демаркации.

«Думаю, в данном вопросе возникло некоторое недопонимание. У армянской стороны нет предусловий в вопросе демаркации границы. Речь идет о договоренностях. В трехстороннем заявлении, принятом 26 ноября в Сочи премьер-министром Республики Армения, президентами Российской Федерации и Азербайджанской Республики, отмечается, что стороны договорились «предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и вести дело к созданию двусторонней комиссии по демаркации и делимитации границы». Эта договоренность была подтверждена, и была достигнута договоренность о начале процесса отвода войск в ходе состоявшейся 14 декабря в Брюсселе трехсторонней встречи глав Армении и Азербайджана при посредничестве председателя Европейского совета. Исходя из этого, предложения армянской стороны не о предусловиях, а о выполнении достигнутых договоренностей. Республика Армения считает, что нужно как можно скорее начать процесс демаркации в соответствии с вышеупомянутыми договоренностями», - отметил пресс-секретарь МИД Армении.

Отметим, что в среду, выступая в парламенте, глава МИД Армении Арарат Мирзоян подтвердил заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Ереван через Москву передал Баку пакет предложений по деэскалации в приграничной зоне.

В то же день в ходе встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт в Вене министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку поддерживает запуск процесса делимитации границ с Армений без каких-либо предусловий.

Сегодня же в беседе с журналистами в Баку помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев, согласно азербайджанским СМИ, напомнил о недавнем интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам, в котором он также ответил на вопросы, касающиеся нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Президент Ильхам Алиев также коснулся вопросов, которые могут составить основу нормализации отношений Азербайджана и Армении, начала переговоров о потенциальном мирном соглашении между двумя странами и других вопросов. Естественно, мы ожидаем соответствующего ответа от Армении. Ереван должен правильно оценить новые геополитические реалии в регионе и сделать из этого выводы», - заявил Хикмет Гаджиев.