Надеюсь, ситуация вернется в конструктивное русло - Мгер Григорян

Заявление президента Азербайджана о том, что он ожидает от Еревана назвать сроки открытия «Зангезурского коридора», стало для Армении неожиданностью.

Вице-премьер, сопредседатель трехсторонней рабочей группы по разблокированию коммуникаций Мгер Григорян в беседе с российским государственным информационным агентством ТАСС сказал, что предполагалось, что в ближайшие дни состоится еще одна встреча вице-премьеров Армении, России и Азербайджана для продолжения прерванного заседания.

«Надеюсь, что ситуация вернется в конструктивное русло, и мы продолжим работу в рамках тех основополагающих принципов, которые уже согласованы», - заявил Мгер Григорян, подчеркнув, что до сих пор все заседания рабочей группы проходили в формате конструктивного диалога.

В последний раз вице-премьеры трех стран встречались 1 декабря в Москве. Этим переговорам предшествовала встреча Пашинян-Алиев-Путин в Сочи, по завершении которой президент России заявил о принятии решений по разблокировке, которые должны были быть оглашены рабочей группой вице-премьеров.

Но стороны не только не выступили с совместным заявлением, но и, по словам секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, им не удалось сформулировать договоренности. Григорян еще раз подтвердил позицию Еревана: «Мы готовы к разблокированию, мы готовы обсуждать восстановление инфраструктуры, которая существовала в период Советского Союза. Мы готовы также обсуждать пути, которые могут быть открыты. Те дороги, которые Азербайджан предоставит нам, чтобы мы использовали территорию Азербайджана для связи с другими странами, а также те дороги, по которым у Азербайджана будет возможность установить связь с Нахичеваном. О каком-либо коридоре нет и не может быть речи».

Спустя несколько дней Ильхам Алиев заговорил об открытии коридора, угрожая силой. Напомнив Еревану о тяжелых последствиях войны, президент Азербайджана заявил, что Армения должна принять условия Баку и положить конец «неискреннему» подходу в вопросе дорог и коммуникаций.

Вице-премьер Мгер Григорян в беседе с российским СМИ сказал, что в рамках рабочей группы у сторон «было взаимное понимание по вопросам восстановления и разблокировки железнодорожной инфраструктуры». «Также было понимание, что суверенитет за дорогами будет сохраняться за теми странами, по чьей территории они будут проходить, и эти дороги, в свою очередь, будут под юрисдикцией той страны, по которой они проходят. По остальным вопросам оставались нюансы», - подчеркнул он.

Вице-премьер Армении сказал, что Ереван надеялся, что работа будет продолжаться в рамках тех основных принципов, которые были зафиксированы в заявлениях лидеров трех стран, а также уже были согласованы в ходе обсуждений на площадке рабочей группы вице-премьеров.

В то же время Мгер Григорян сообщил, что в рамках рабочей группы создана экспертная подгруппа, которая занимается проработкой вопросов обеспечения перевозок в случае открытия границ.

В беседе с российским государственным СМИ вице-премьер подчеркнул, что возможное разблокирование коммуникаций в регионе не связано с делимитацией и демаркацией границ между Арменией и Азербайджаном. «Мы следуем сочинскому заявлению лидеров трех стран, согласно которому условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном с последующей ее демаркацией при консультативном содействии РФ. Однако этот вопрос никак не взаимосвязан с возможным открытием транспортных коммуникаций региона», - отметил он.

Однако после встречи в Сочи 26 ноября о каких-либо шагах в этом направлении не сообщалось. Более того, на днях в Стокгольме провалилась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Баку мотивировал это тем, что Ереван в последний момент прибег к провокации, командировав армянских депутатов в Степанакерт.