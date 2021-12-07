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Алиев требует от Еревана назвать сроки открытия «Зангезурского коридора»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении назвать сроки открытия «Зангезурского коридора», в противном случае угрожая «проблемами».

Как передает «Интерфакс», во время посещения Губинского района накануне Алиев, в частности, заявил: «Армения и весь мир увидели, что никто не смог нас остановить. Во время войны были те, кто хотел нас остановить, причем это были достаточно сильные круги, но нас остановить не смогли. Я говорил, чтобы нам сказали дату, когда освободят наши земли и тогда мы готовы остановиться. Сегодня я говорю те же слова. Озвучьте дату, когда будет открыт Зангезурский коридор, и в этом случае никаких проблем не будет».

«Мы достигли того, чего хотим, добиваемся и добьемся. Было бы хорошо, если этот вопрос решился в конструктивном ключе, путем переговоров и взаимопонимания. Потому что вторая карабахская война показала всему миру волю, силу и единство нашего народа», – заявил президент Азербайджана.

Как заявил Алиев, «пока еще не поздно, они [Армения] должны принять наши условия и положить конец неискреннему подходу к дорогам и коммуникациям».

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