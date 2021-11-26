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Завершились переговоры Пашинян-Путин-Алиев

Переговоры лидеров Армении, Азербайджана и России завершились, встреча продлилась три часа, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Некоторые российские СМИ со ссылкой на Пескова отмечают, что три лидера также согласовали текст заявления, которое будет вскоре опубликовано.

Президент России Владимир Путин сейчас проводит отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил Песков.

Ранее Путин провел двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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