Пашинян, Путин и Алиев о достигнутых договоренностях

На следующей неделе в Москве встретятся вице-премьеры Армении, России и Азербайджана и объявят о договоренностях, достигнутых сегодня лидерами трех стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, которые продлились около трех часов.

Путин отметил, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере. «Мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера, о развитии экономических связей, и прежде всего в качестве первого шага говорили о разблокировании транспортных коридоров. Это касается и железной дороги, это касается и автомобильного сообщения», - сказал российский лидер.

Президент России выразил надежду, что после сегодняшних переговоров все дороги в регионе будут открыты.

Путин отметил, что транспортные маршруты, которые сегодня они обсудили в трехстороннем формате, крайне важны, причем для всех стран региона, в том числе и для России, которая заинтересована в том, чтобы пути сообщения со стратегическим партнером Арменией были надежными, и действовали круглый год.

Президент Азербайджана также заявил, что состоялся искренний и очень обстоятельный разговор «вокруг разблокирования транспортных артерий».

«Сегодня состоялся очень обстоятельный, я бы сказал, искренний разговор по вопросам. Мы открыто обсуждали наши планы, вопросы, вызывающие наше беспокойство. Главное, что те решения, которые мы приняли в деле урегулирования разногласий, будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет безопасной и предсказуемой», - сказал Алиев.

Премьер-министр Армении также выразил удовлетворение результатами встречи. «Мы обсудили все вопросы повестки. Это не была встреча для утаивания проблем, была встреча, где открыто обсуждали все вопросы. Очень позитивно, что по многим вопросам утончили позиции, и оказалось, что по некоторым вопросам нет никаких разночтений, как казалось до этой встречи», - сказал Пашинян.

Кроме того, стороны, по словам президента России, согласились также до конца года создать механизмы для демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. «Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее. Никаких препятствий для создания этих механизмов нет», - сказал Путин.

По словам президента РФ, сторонам также удалось достичь прогресса в урегулировании гуманитарных вопросов. Подробности пока не оглашаются.

Касаясь этого вопроса, Ильхам Алиев заявил, что Баку возвратил армянской стороне более 100 пленных. «А сегодня был возвращен один раненый военнослужащий, которому азербайджанские врачи оказали помощь, а также одно гражданское лицо, которое потерялось и попало на территорию Азербайджана, - сказал президент Азербайджана, добавив: - Мы всегда выступали с позиций верховенства принципа гуманизма и намерены продолжить работу в этом направлении».

Более того, Алиев заявил, что Баку сейчас видит позитивный настрой на сотрудничество с армянской стороны.

Премьер-министр Армении в свою очередь заявил, что стороны имеют общее представление о разблокировке транспортных связей и путей сообщения в регионе.

Касаясь вопроса делимитации и демаркации границ, Пашинян подчеркнул, что стороны договорились создать соответствующие условия, механизмы безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе. Подробности, однако, Пашинян не сообщил.

По завершении трехсторонней встречи президент России подарил лидерам Армении и Азербайджана оливковые ветви как символ мира и благополучия. «Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом», - отметил лидер России.