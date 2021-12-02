На московской встрече вице-премьеров «не удается сформулировать договоренности» - Армен Григорян

Хотя президент России Владимир Путин в конце прошлой недели заявил, что согласованные лидерами Армении, Азербайджана и России в Сочи решения по вопросу региональной разблокировки будут оглашены по итогам встречи вице-премьеров трех стран, однако сегодня никакого заявления не ожидается, а офис вице-премьера Мгера Григоряна сообщает о еще одной встрече вице-премьеров в ближайшее время.

Как сообщили Радио Азатутюн в офисе Мгера Григоряна, прерванное вчера заседание вице-премьеров продолжится в ближайшие дни. «Состоявшееся 1 декабря очередное заседание трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров продолжится в ближайшие дни. О результатах можно будет говорить только после завершения заседания», - в частности, сказали в аппарате вице-премьера.

Повестка дня вчерашнего заседания не разглашается, не уточняются также дата и место проведения следующего заседания. Является ли причиной недостижения договоренностей требование Азербайджана о получении коридора через суверенную территорию Армении? На этот вопрос Армен Григорян не дал прямого ответа, но сказал, что если они не могут двигаться вперед, значит, Азербайджан не был конструктивен.

«В целом какой-либо вопрос в коридорной логике, как мы уже говорили, Армения не обсуждала и не будет обсуждать. И в этом смысле мы продолжаем настаивать на том, что наши обсуждения должны полностью оставаться в рамках заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года в Сочи, где нет и не может быть какого-либо упоминания о коридоре. Мы готовы к разблокированию, мы готовы обсуждать восстановление инфраструктуры, которая существовала в период Советского Союза. Мы готовы также обсуждать пути, которые могут быть открыты. Те дороги, которые Азербайджан предоставит нам, чтобы мы использовали территорию Азербайджана для связи с другими странами, а также те дороги, по которым у Азербайджана будет возможность установить связь с Нахичеваном», - сказал Григорян.

На вопрос, почему в таком случае они не приходят к согласию, Григорян ответил: «Как всегда, Армения в этом отношении конструктивна и готова проводить дискуссии. Я считаю, что Азербайджан не может проявить такую политическую волю, которая позволила бы продвигать достигнутые в Сочи договоренности. Эти договоренности вытекают из заявления от 9 ноября и заявления от 11 января. В соответствии с достигнутыми в Сочи договоренностям мы пытаемся осуществить разблокирование».