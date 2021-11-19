По словам представителей власти, Россия предложила Армении начать процесс демаркации с нуля, а по каким картам - неизвестно

Депутаты правящей партии также не имели представления о том, по каким картам будет происходить процесс, если начнется. Ранее официальные лица Армении заявляли, что правовой основой процесса могут стать карты 20-х годов прошлого века.

О полученных из Москвы предложениях вчера сообщил премьер-министр Никол Пашинян, сразу же заявив, что эти предложения для Армении приемлемы.

По словам председателя комиссии НС по внешним связям Эдуарда Агаджаняна, Россия была также письменно проинформирована о позиции Армении.

На вопрос, обсудил ли Пашинян с кем-то этот вопрос перед тем, как дать согласие на российские предложения, или же принял решение самостоятельно, провластные депутаты, по сути не ответили, лишь заявили, что премьер-министр неоднократно говорил, что Армения заинтересована в начале процесса.

«Пока рано говорить о содержании, речь идет о начале подготовительных работ, и, как я уже сказал, после достижения согласия по определенным техническим вопросам касательно этого вопроса Армения будет готова сформировать комиссию для начала собственно работы», - отметил Эдуард Агаджанян.

Намерена ли Армения обменять оккупированный Азербайджаном 41 квадратный километр территории на анклавы? Эксперты считают даже обсуждение этого вопроса опасным, напоминая, что через эти территории проходит стратегическая армяно-грузинская межгосударственная дорога - единственная сухопутная связь с Россией.

Представители власти не исключили возможности подобного обсуждения. По их словам, ответ на этот вопрос будет дан только после завершения процесса делимитации и демаркации.

«На данный момент у меня нет представления о том, какие карты будут использоваться в ходе этих процессов, какая логика будет действовать, и я думаю, что пока рано обращаться к этому вопросу», - добавил председатель комиссии НС по внешним связям.

Во фракции оппозиционного блока «Айастан» напомнили, что еще 10 дней назад Никол Пашинян заявлял, что сложно представить процесс делимитации и демаркации на границе, где каждый день стреляют, нарушается режим прекращения огня, для этого нужны условия. Согласие на российские предложения в оппозиционным блоке интерпретирует следующим образом: на фоне последней пограничной напряженности Пашинян под видом мира пытается реализовать договоренности, достигнутые за спиной у народа.

«По большому счету то, что произошло: потери, погибшие - это формула ложного мира, которую пытается обслуживать эта власть», - уверен Арцвик Минасян.

Секретарь другой оппозиционной фракции - «Честь имею», Айк Мамиджанян поднял ряд вопросов, ответы на которые, по его словам, не даются: по какой логике будет проводиться демаркация? как получается, что Армения вступает в процесс фактически под угрозой применения силы? на каких условиях и в обмен на что?

Другой депутат этой фракции Тигран Абраамян заявил: «Если такое поведение Азербайджана продолжится, и продолжится эта недостойная позиция властей Армении, через 1-2 года Азербайджану вообще не нужно будет проводить делимитацию и демаркацию, потому что те проблемы, которые он пытается решить путем мнимых переговоров, по сути, решаются путем применения силы».

Армения собиралась письменно обратиться к России с просьбой о военной помощи. Как в мае во время эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе, так и после недавних боев в Сюнике Россия ответила предложением о делимитации и демаркации границы.

Радио Азатутюн попыталось выяснить у провластных депутатов, был ли процесс обращения заморожен после последнего предложения Москвы или Армения по-прежнему ожидает военной помощи от России. На этот вопрос не было дано конкретного ответа, власти, в отличие от начала недели, больше не акцентируют внимание на необходимости ответить на заявление конкретно военной помощью.

Председатель парламентской комиссии по внешним связям Эдуард Агаджанян сказал, что Армения обратилась к России с просьбой восстановить территориальную целостность. По его словам, ожидается, что в результате делимитации и демаркации проблема будет решена.

Кстати, хотя два дня назад было объявлено, что Армения готовит письменное обращение, до сих пор власти не уточняют, направлено ли обращение.

«Военное вмешательство России не является самоцелью, наиболее важным вопросом на данный момент является обеспечение неприкосновенности суверенной территории Республики Армения, делимитация и демаркация - один из тех инструментов, которые обеспечат этот результат», - сказал Агаджанян.

На вопрос Радио Азатутюн, удовлетворяет ли Армению ответ на обращение с предложением начать процесс делимитации и демаркации, депутат ответил. «Я думаю, что эту оценку можно будет дать после завершения этого процесса, когда мы уже будем иметь конкретные результаты».

По мнению председателя комиссии НС по вопросам обороны и безопасности, депутата от правящей партии «Гражданский договор» Андраника Кочаряна, даже в случае необращения России есть что здесь делать.

«Существует военно-политическое соглашение между Арменией и Россией, во-вторых, Россия является гарантом режима прекращения огня, для чего мы все должны удвоить свои усилия. И именно поэтому России есть что делать, и даже в случае необращения это сотрудничество должно было быть реализовано», - сказал Кочарян.