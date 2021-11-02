Дорога Горис-Капан - наша дорога, за исключением двух спорных участков - Саносян

До конца этой недели может быть завершен ремонт 43-километровой дороги Татев-Агван, которая считается альтернативой дороге Горис-Капан. Об этом сегодня на брифинге с журналистами заявил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, пояснив, что остается заасфальтировать последний километр.

«Как только будут подходящие погодные условия, даже, может быть, завершим на этой неделе», - сказал он.

В сентябре, когда азербайджанцы на перешедшем под контроль Азербайджана участке дороги Горис-Капан на юге Армении начали останавливать иранские грузовики и требовать с них дорожный налог, доходящий до нескольких сотен долларов, власти Армении заявили, что быстро отремонтируют альтернативную грунтовую дорогу. Начались периодические встречи с иранскими чиновниками, которые выразили готовность оказать властям Армении помощь в этом вопросе. Но эта альтернативная дорога также создает проблемы для иранских грузоперевозчиков.

Участок Татевского серпантина труднопроходим, признал министр. «В Татском ущелье есть три поворота, где большие грузовики с трудом поворачиваются, но это не невозможно, то есть, они могут пройти. И с учетом этой проблемы, чтобы этой проблемы не было, мы сейчас реализуем программу строительства дороги из Татева в Лцен. В данный момент две компании работают с противоположных концов на этом 19-километровом участке, чтобы быстро завершить работы. В этом году мы сделаем грунтовую часть, но работы по асфальтированию останутся на 2022 год», - сказал он.

Строительство другой дороги, которая является альтернативой альтернативной дороге, еще не означает, что власти Армении больше не связывают надежд с 21-километровым участком дороги Горис-Капан, который перешел под контроль Азербайджана. Все решит делимитация и демаркация, сказал министр.

«Мы не откажемся от этой дороги, эта дорога является нашей дорогой, за исключением двух участков, которые являются спорными. То есть, делимитация, демаркация еще покажут, так это или нет. Будут в этом процессе болезненные участки или нет, но то, что есть необходимость в уточнении, думаю, вы согласны… Не может быть на границе постоянно так, что кто-то встает и говорит – это мое. Это не может продолжаться бесконечно», - сказал министр.

Саносян не знает, по каким советским картам будет проводиться этот процесс. Но, будучи географом по профессии, министр отмечает, что карты разных лет могут отличаться друг от друга. Какую мы получим картину, скажем, по карте 1920-х годов? Именно о картах этих годов, согласно местным и российским СМИ, говорил президент России. Хотя Путин не указал год, но подчеркнул, что без России невозможно начать делимитацию и демаркацию, поскольку карты Советского Союза находятся в Генштабе российской армии.

«Думаю, на карте 20-х годов есть много изменений, но где, как ... Думаю, по части Ал Лчер они в нашу пользу, потому что, насколько я знаю, до конца 20-х годов на всех картах Ал Лчер обозначены как территория Республики Армения», - сказал Саносян.

Будет ли за основу взята карта 1920-х годов? Вопрос об этом в минувшую среду в парламенте задал премьер-министру один из оппозиционных депутатов. Пашинян уточнил , что важен не год карты, а правовая основа.

«Карты разных лет - это всего лишь перепечатки друг друга, мы должны углубиться в эти карты, понять, какая из них имеет правовую основу. ЦК такого-то района решает подарить такое-то пастбище такому-то нашему братскому району. Они, в свою очередь... то есть, наши изучения показывают, что имели место постоянные процессы, которые в этом смысле, я согласен, не имеют правовой основы по этой логике», - ответил премьер-министр.

Официальный Ереван неоднократно заявлял, что готов начать процесс демаркации и делимитации с Баку, но пока нет договоренности о встрече между первыми лицами государств.