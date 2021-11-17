Ереван ждет от Москвы дипломатической и военной помощи и готовит обращение – секретарь Совбеза РА

Армения ждет от России дипломатической и военной помощи в решении проблемы с последними действиями Азербайджана на границе двух стран. Об этом на полях проходящего в Москве заседания секретарей советов безопасности стран СНГ заявил «Коммерсанту» секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, подчеркнув, что готовится письменное обращение Еревана к Москве.

Вчера именно Григорян заявил, что армянская сторона пока устно обращается к своему стратегическому союзнику с призывом защитить территориальную целостность Армении, напомнив о действующем между двумя странами договоре от 1997 года.

«Сейчас на суверенной территории Армении находятся азербайджанские вооруженные силы. Это акт агрессии. В 1997 году Армения и Россия договорились взаимно помогать друг другу в таких случаях. В этой связи мы и обратились к России», - сказал «Коммерсанту» Армен Григорян.

На уточняющий вопрос, какой именно помощи - военной или дипломатической - Ереван ждет от Москвы в первую очередь, он ответил: «Мы сторонники того, чтобы эта проблема решалась дипломатическим путем. Но если дипломатическим путем ее будет невозможно решить, то надо решать проблему военным путем».

16 ноября в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана с задействованием бронетехники, артиллерии. Официальный Ереван заявил, что азербайджанские вооруженные силы вторглись на суверенную территорию Армении. Баку обвинил армянскую сторону в провокации. Армянская сторона заявила, что обращается к России с призывом защитить территориальную целостность Республики Армения. Вечером при посредничестве России огонь был прекращен.

«Благодаря активному участию российской стороны боевые действия остановились, но проблема не решилась, потому что азербайджанские военные силы продолжают оставаться на суверенной территории Армении», - согласно «Коммерсанту» резюмировал секретарь Совбеза Армении, сославшись на карты советских лет.

Вчера Армен Григорян также дал понять, что «Ереван может обратиться (за помощью) и к другим международным партнерам. В разговоре с «Коммерсантом» он заверил, что в приоритете - именно Россия и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Но если решение не будет найдено, то мы будем рассматривать и другие возможности», - сказал Григорян, не вдаваясь в дальнейшие уточнения на эту тему.

В сообщении, распространенном Советом безопасности РФ, нет подробностей выступлений. Отмечается лишь, что в числе других участников во встрече принимают участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

В то же время источник «Коммерсанта» сообщает, что на полях заседания СНГ каких-либо контактов между секретарями советов безопасности Армении и Азербайджана не планируется.