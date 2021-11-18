Предложения Минобороны РФ по подготовительному этапу делимитации и демаркации границы для Армении приемлемы - Пашинян

Министерство обороны России внесло предложения относительно подготовительного этапа делимитации и демаркации границы, сегодня в самом начале заседания правительства сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сразу же заявив, что для Армении эти предложения приемлемы.

После боев в Сюнике Россия призвала Армению и Азербайджан как можно скорее приступить к делимитации и демаркации границ. Во время майского обострения на армяно-азербайджанской границе Москва также предложила провести делимитацию и демаркацию границ. Последнее предложение прозвучало тогда, когда было официально объявлено, что Ереван ожидает от Москвы дипломатической и военной помощи, готовится обращение. В мае Армения также обратилась к России за военной помощью.

«Эти предложения для нас приемлемы. Г-н Папикян, пожалуйста, уточните детали с Вашим российским коллегой, и мы попытаемся реализовать предложения в рамках и на основе предложений, сделанных РФ», - на сегодняшнем заседании кабмина сказал Никол Пашинян, обращаясь к новоназначенному министру обороны.

Что конкретно предлагает Россия, в правительстве не уточняют. Не осведомлен об этом и секретарь правящей фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян.

Пашинян вчера в Национальном собрании заявил, что Россия ранее трижды выступала с предложением о делимитации и демаркации границ и, по его впечатлению, этот процесс не сдвинулся с места из-за Азербайджана, Армения дала свое согласие.

Предыдущие российские предложения, по словам депутата от правящей партии, были о начале процесса.

«Сейчас мы ознакомимся с деталями этого документа и поймем, означает ли это начало делимитации и демаркации, или это означает, что мы, например, уже достигли некоторого x-консенсуса с правовой точки зрения и переходим уже к следующему шагу», - сказал Артур Ованнисян.

«В документе будут все те подходы, которые мы публично озвучили. Самое важное - уточнение карт. В этом смысле нам благоприятна ситуация, когда делимитация и демаркация, например, не проводятся по выдуманным Азербайджаном картам или не проводится в ситуации, когда Азербайджан делает попытку, например, оказать военное давление на переговорный процесс. Прежде всего, проблема должна быть полностью демилитаризована, проблема должна быть решена исключительно политическим путем», - отметил депутат правящей фракции.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Анна Григорян не думает, что после последних событий на столе может появиться проармянский документ.

«Если сравнить это с другим его заявлением о том, что под контролем вооруженных сил Армении находятся азербайджанские территории, по всей вероятности, это предполагает новые уступки. А новые уступки никоим образом не могут исходить из армянских интересов. И мы понимаем, что эти новые уступки должны быть сопоставлены также с заявлениями представителей власти о том, что есть так называемые анклавы. Я не хочу использовать это слово, потому что это армянские села, они имеют стратегическое значение для Республики Армения также с точки зрения инфраструктуры», - сказала депутат.