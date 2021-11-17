Пашинян вновь заявляет, что процессу демаркации и делимитации препятствует Азербайджан

Что делается для возвращения военнослужащих, попавших в плен во время последней эскалации на границе, в каком состоянии они находятся? Премьер-министр Никол Пашинян сегодня в ходе правительственного часа в парламенте не прояснил эти вопросы, вместо этого говорил о важности расследования дел о пленении.

«В каком случае пленение не считается преступлением? В каждом случае мы должны расследовать, имеем ли мы дело с этим случаем или нет. Например, очевидно, что если человек ранен и находится в бессознательном состоянии, конечно, к нему не может быть никаких претензий», - ответил Пашинян на вопрос депутата от оппозиции Тиграна Абраамяна о том, кто отдал или кто не отдал приказ стрелять.

«Потому что на опубликованных видео видно, что взятие одной из боевых позиций было осуществлено без перестрелки, а затем была официальная информация, что у нас 13 пленных, а с 24 военнослужащими связь утеряна. Во-первых, что вам известно о судьбе наших военнослужащих? Во-вторых, что предпринимается для предотвращения насилия по отношению к ним, не говорю уже о худшем сценарии, и кто, по существу, несет ответственность за эту ситуацию?» - спросил Абраамян.

«Что значит был приказ не стрелять, такого быть не может, потому что, прежде всего, тот, кто отдает приказ не стрелять в письменной или устной форме, совершает государственную измену по отношению к защите суверенной территории Республики Армения», - ответил Пашинян.

Премьер-министр, считающий недопустимым отсутствие сопротивления на позициях, оставил без ответа реплику другого оппозиционного депутата Айка Мамиджаняна о том, что тот же Пашинян ранее делал другие утверждения.

«Немногим ранее Вы сказали, что тот, кто отдал приказ не стрелять, является государственным изменником, а полгода назад опять-таки Вы сказали: не начинать же войну из-за 30% озера Сев лич. Так вот, государственная измена бывает именно такой. Хорошо, что ваш министр юстиции инициировал ремонт уголовно-исполнительных учреждений, потому что Ваше будущее точно пройдет там», - сказал депутат.

Пашинян сегодня также заявил, что 41 квадратный километр территории Армении, оккупированный вследствие азербайджанской агрессии, не образовался в результате вчерашних или позавчерашних событий. Более того, он заявил, что вследствие последних действий баланс никак не изменился. Между тем, в официальном заявлении Минобороны четко говорится о позиционных потерях.

Цель Армении - подписание мирного соглашения с Азербайджаном - Пашинян

Цель Армении - подписание мирного соглашения с Азербайджаном. Такое заявление Пашинян сделал, отвечая на вопрос члена своей команды Лены Назарян.

«Наша цель - подписание мирного договора. Подписанию мирного договора должно предшествовать согласование текста мирного договора», - сказал премьер.

Руководитель Армении вновь заявил, что Азербайджан препятствует процессу демаркации и делимитации. «Российская Федерация трижды, включая «раскрытый документ», выступала с предложением, и, фактически, все три раза мы соглашались продвигаться вперед в этом процессе. По моему впечатлению, процесс не сдвинулся с места из-за затягивания процесса Азербайджаном или отсутствия конкретного ответа с его стороны», - сказал Пашинян.

Пашинян не счел необходимым давать объяснения в связи с увольнением министра обороны Аршака Карапетяна, отметил, что это дискреционная должность, то есть, назначение на нее и увольнение остается на усмотрение премьер-министра. А назначение Сурена Папикяна на должность министра обороны, по словам премьера, обусловлено тем, что Папикян является представители его политической команды.

«Считаю важным, чтобы в статусе и министра иностранных дел, и министра обороны были представители нашей политической команды», - заявил он.

Сурен Папикян, который в такой напряженной пограничной ситуации уже три дня занимает должность министра обороны, в ходе правительственного часа только однажды подошел к трибуне, чтобы ответить на вопрос о медеплавильном заводе.

У оппозиционной фракции «Айастан» не было ни одного вопроса к правительству: она бойкотировала правительственный час.