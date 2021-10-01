Глава МИД Армении уклонился от ответа на вопрос о возможной встрече Пашинян-Эрдоган

Сегодня Мирзоян встретился с прибывшим с рабочим визитом в Ереван министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганеком. После переговоров оба министра ограничились лишь заявлениями для СМИ.

С 19 августа, когда Арарат Мирзоян был назначен главой внешнеполитического ведомства Армении, Кулханек – уже второй высокопоставленный иностранный чиновник после министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока, которого Мирзоян принимает в Ереване. Однако в обоих случаях глава МИД Армении уклонился от ответов на вопросы журналистов по итогам встреч, ограничившись лишь заявлениями.

С конца августа лидеры Армении и Турции неоднократно делали заявления о нормализации отношений. Последнее такое заявление 23 сентября сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сказав, что получает от премьер-министра Армении положительные сигналы.

Однако самым примечательными, пожалуй, стали слова президента Турции от 19 сентября о том, что премьер-министр Армении через премьер-министра Грузии передал ему предложение о встрече. Но для подобной встречи, по словам Эрдогана, Ереван должен предпринять четкие шаги в направлении «Зангезурского коридора».

На следующий день Эрдогану ответила пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявив, что коридорная логика неприемлема для армянской стороны, но Ереван готов к контактам с Анкарой.

Ровно неделю назад примечательное заявление касательно армяно-турецких отношений сделал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, сказав, что все вопросы могут быть обсуждены после нормализации отношений.

«Армянская сторона неоднократно заявляла, в том числе во время прежней власти, что отношения с Турцией необходимо урегулировать без предварительных условий, поскольку предусловия мешают продвижению этого процесса. Мы надеемся, что урегулирование будет таковым, появится возможность начать диалог без предварительных условий. Все существующие вопросы могут быть обсуждены в дальнейшем, но начинать отношения с предусловий будет очень сложно», - сказал Григорян.

В ходе сегодняшнего совместного заявления с главой МИД Чехии глава МИД Армении говорил о возможности расширения армяно-чешских отношений, отметил важность Восточного партнерства ЕС и затронул карабахский конфликт.

«Мирное урегулирование конфликта, его политическое урегулирование остается в повестке дня. На встречах в Нью-Йорке я подтвердил готовность Армении возобновить полноценный процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе известных принципов и элементов», - сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел Чехии прибыл в Ереван из Баку. Вчера в столице Азербайджана он призвал к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, что позволит обеспечить стабильность и развитие всего региона.

«Чешская Республика продолжает поддерживать азербайджано-армянский мирный процесс, надеясь, что мы достигнем мирного урегулирования путем переговоров. В этой связи хочу подчеркнуть, что Чешская Республика поддерживает Минскую группу ОБСЕ и ее сопредседателей», - заявил Кулганек в Ереване.

Министра иностранных дел Чехии также приняли президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр Никол Пашинян и вице-премьер Мгер Григорян.