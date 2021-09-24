Все вопросы могут быть обсуждены после нормализации отношений с Турцией - секретарь Совбеза

На вопрос, как официальный Ереван собирается нормализовать отношения с Турцией, когда президент Эрдоган, по сути, выдвигает предусловие - предпринять четкие шаги в направлении «Зангезурского коридора», после чего только он готов встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, Григорян ответил: «Армянская сторона неоднократно заявляла, в том числе во время прежней власти, что отношения с Турцией необходимо урегулировать без предварительных условий, поскольку предусловия мешают продвижению этого процесса. Мы надеемся, что урегулирование будет таковым, появится возможность начать диалог без предварительных условий. Все существующие вопросы могут быть обсуждены в дальнейшем, но начинать отношения с предусловий будет очень сложно».

После 44-дневной войны Армения и Турция в прошлом месяце начали публично демонстрировать признаки нормализации отношений, когда президент Эрдоган 26 августа на встрече с иностранными послами заявил, что Турция адекватно отреагирует, если Армения предпримет позитивные шаги для установления мира в регионе. Уже на следующий день премьер-министр Пашинян на заседании правительства ответил, что были определенные публичные позитивные сигналы со стороны Турции, «мы оценим эти сигналы и ответим на эти сигналы позитивным сигналом».

За последний месяц лидеры двух соседних стран неоднократно делали заявления о нормализации отношений. Последнее заявление сделал вчера Эрдоган, заявив, что получает позитивные сигналы от премьер-министра Армении и что собирается обсудить вопрос армяно-турецких отношений на встрече с президентом России, которая состоится в Сочи в этом месяце.

Однако наиболее примечательными, пожалуй, были слова президента Турции от 19 сентября о том, что премьер-министр Армении через премьер-министра Грузии передал ему предложение о встрече, однако для того, чтобы эта встреча состоялась, Ереван должен предпринять четкие шаги в направлении «Зангезурский коридор».

На следующий день на заявление Эрдогана ответила пресс-секретарь премьер-министра Пашиняна, заявив, что коридорная логика неприемлема для армянской стороны, но Ереван готов к контактам с Анкарой.

«В целом, и в предвыборным период, и после выборов мы говорили об установлении мира во всем регионе, открытии эпохи мира и обеспечения стабильности. И в рамках этой логики мы должны урегулировать отношения с Турцией. Это урегулирование должно быть постепенным, и мы убеждены, что одна из возможностей нормализации этих отношений - это диалог на высоком и высшем уровне. Мы говорили об этом на высоком уровне, а также заявляли на различных политических уровнях, что Армения готова к нормализации отношений с Турцией, и в рамках этой логики были сделаны подобные заявления и политические шаги», - сказал Армен Григорян.

Директор Института Кавказа Александр Искандарян посчитал вероятными подвижки в армяно-турецких отношениях, однако, по мнению политолога, они, прежде всего, могут быть результатом давления Турции на Армению.

«Очевидно, что имеет место процесс, и чтобы понять это, не нужно даже обладать какой-то внутренней информацией. Очевидно, что имеет место процесс взаимодействия. Идет ли он напрямую, то есть, ведутся ли какие-то закрытые переговоры, или через посредников, не столь важно. Мы видим взаимодействие. Мы видим, чего хочет Турция - выполнения нескольких условий для того, чтобы были открыты границы, возможно, были установлены какие-то дипломатические отношения. Мы видим, что Армения как минимум готова обсуждать некоторые варианты. Да, возможно, что в ближайшее время будет заметен сдвиг, возможно, что давление Турции на Армению достигнет цели и в каком-то виде будут подписаны какие-то соглашения», - сказал Искандарян.