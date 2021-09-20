Коридорная логика для армянской стороны неприемлема, но Ереван готов к контактам с Анкарой

Коридорная логика для армянской стороны неприемлема, устами своего пресс-секретаря сообщил премьер-министр Армении после того, как вчера президент Турции сначала отметил, что премьер-министр Армении предложил ему встретиться, а затем снова заговорил о «Зангезурском коридоре», настаивая на том, что армянская сторона должна предпринять четкие шаги.

Правительство Армении готово к контактам с Турцией, подтвердила Мане Геворкян, но пока никаких контактов между Ереваном и Анкарой не было.

В беседе с «Арменпресс» Мане Геворкян прокомментировала последнее заявление президента Турции, отметив, что «Армения придает большое значение четкому выполнению договоренностей, содержащихся в заявлениях от 9 ноября и 11 января», в том числе открытию коммуникаций, однако «в некоторых заявлениях тема восстановления коммуникаций трансформируется и приобретает логику сохранения региональной изоляции».

По словам пресс-секретаря премьер-министра, разговор о коридорах именно такой, и он противоречит логике установления мира и стабильности в регионе, преодоления атмосферы вражды. Она также отметила, что разговор о коридорах направлен не только на изоляцию государств и народов региона, но и на то, чтобы придать этой изоляции признак необратимости.

«Но есть также такие способы разблокирования региональных коммуникаций, которые подчеркивают взаимосвязь региона и могут стать реальным способом пошагового преодоления враждебности. Правительство Армении поддерживает именно такой вариант, и именно этот вариант описан в пункте 9 трехстороннего заявления от 9 ноября и в трехстороннем заявлении от 11 января», - сообщила Геворкян.

Не приведя конкретных примеров, споуксмен премьер-министра сказала, что почти каждый день проходят события, цель которых - делегитиммировать мирную повестку дня, при этом не только углубляя атмосферу вражды, но и делая ее более систематизированной.

«Эти и другие шаги предпринимаются, чтобы продемонстрировать невозможность мира в нашем регионе. Однако правительство Армении будет последовательно продвигать эту повестку дня, используя все возможности для открытия эпохи мира в нашем регионе и создания новых возможностей. Премьер-министр Пашинян неоднократно заявлял, что на этом пути нужны крепкие нервы и что быстрых и легких решений не существует», - сказала «Арменпресс» пресс-секретарь Пашиняна.

Что касается предложения о встрече, сделанного Эрдогану через премьер-министра Грузии, то Мане Геворкян сказала, что контактам на высоком уровне должны предшествовать рабочие обсуждения, и это свое видение Пашинян также представляет международным партнерам, однако на данный момент между официальными лицами Армении и Турции каких-либо контактов не было.