Эрдоган: Пашинян предложил встретиться

По словам турецкого лидера, предложение было передано ему через премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, с которым Пашинян встречался около десяти дней назад.

«Если премьер-министр Армении хочет встретиться со мной, то Армения должна предпринять позитивные шаги. Если эта встреча состоится, Турция установит дипломатические отношения», - заявил Эрдоган на пресс-конференции перед очередным саммитом ООН.

Эрдоган выразил надежду на то, что существующие трудности в отношениях между Арменией и Азербайджаном можно преодолеть путем открытия Зангезурского коридора.