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Эрдоган: Пашинян предложил встретиться

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил встретиться с ним.

По словам турецкого лидера, предложение было передано ему через премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, с которым Пашинян встречался около десяти дней назад.

«Если премьер-министр Армении хочет встретиться со мной, то Армения должна предпринять позитивные шаги. Если эта встреча состоится, Турция установит дипломатические отношения», - заявил Эрдоган на пресс-конференции перед очередным саммитом ООН.

Эрдоган выразил надежду на то, что существующие трудности в отношениях между Арменией и Азербайджаном можно преодолеть путем открытия Зангезурского коридора.

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