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Регион

Эрдоган заявляет, что получает от Пашиняна положительные сигналы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (архив)

Президент Турции заявил, что получает от премьер-министра Армении положительные сигналы.

«У нас был вариант сотрудничества, который назвали платформой пяти или шести. В настоящий момент от Пашиняна поступают положительные сигналы по этому вопросу. Теперь, после этих положительных сигналов, мы предпримем некоторые шаги в данном направлении», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким СМИ в самолете, возвращаясь в Турцию из США.

Эрдоган добавил, что этот вопрос он намерен обсудить на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в этом месяце в Сочи.

«Мы получим возможность развития вопроса установления мира в регионе. Этот вопрос будет включен в повестку вопросов, которые я буду обсуждать с Владимиром Путиным в конце этого месяца. Таким образом, турецко-российские отношения получат новый мощный импульс», - отметил президент Турции.

Несколько дней назад Эрдоган заявил, что премьер-министр Армении через премьер-министра Грузии предложил ему встретиться. Президент Турции также сказал, что встреча с премьер-министром Армении будет зависеть от позиции Еревана по вопросу так называемого «Зангезурского коридора».

Вчера к теме «Зангезурского коридора» обратился российский «Росбалт» в обширной статье под названием «О чем Баку, Ереван, Москва и Анкара пока говорят шепотом».

Автор статьи сначала намекнул на то, что есть договоренности, о которых стороны не говорят, и добавил, что «не будет ничего удивительного в том, что одним распрекрасным утром объявят о начале работ по открытию Зангезурского коридора, потом о «сердечной» встрече Пашиняна и Эрдогана».

Президент Турции сообщил некоторые подробности предстоящей встречи с президентом России. Эрдоган сказал, что будет общаться с Путиным в формате «тет-а-тет», без участия делегаций.

Между тем, аналитики в эти дни пишут, что переговоры будут непростыми из-за ситуации в сирийском Идлибе, и именно Идлиб станет ключевым вопросом на переговорах.

Эрдоган, однако, заявил, что в Сочи будет принято важное решение относительно развития российско-турецких отношений. Он не пояснил, о каком решении идет речь и касается ли оно Сирии, вместо этого заявил: «Турция и Россия - две страны, которые играют важную роль в регионе. Должен сказать еще одно: мы пока не видели ничего плохого в наших отношениях с Россией».

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