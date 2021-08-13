Азербайджан ложными заявлениями готовит почву для дальнейших провокационных действий - Армия обороны

Министерство обороны Нагорного Карабаха опровергает распространенное сегодня Министерством обороны Азербайджана сообщение о нарушении армянской стороной режима прекращения огня.

«Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 13 августа в 02:30 подразделения Армии обороны Республики Арцах из стрелкового оружия открыли огонь в направлении сел Юхари Вейсали, Схнах, а также в направлении азербайджанских позиций, расположенных вблизи Шуши, не соответствует действительности», - говорится в сообщении оборонного ведомства Карабаха.

В Армии обороны утверждают, что подобными ложными заявлениями азербайджанская сторона готовит почву для дальнейших провокационных действий.

После месяцев относительного мира в последние дни в Карабахе участились нарушения режима прекращения огня. На днях стало известно, что вооруженные силы Азербайджана попытались пересечь линию соприкосновения в западной части Карабаха, а до этого азербайджанские ВС применили ударные беспилотники в направлении боевых позиций Армии обороны Карабаха. Ранее стало известно о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня на участке Шош-Мхитарашен, а также о стрельбе в районе Шуши.

Политический комментатор Акоп Бадалян считает, что дестабилизация ситуации со стороны Баку – это военный шантаж, направленный против Москвы. «Активизация Баку в направлении арцахской линии соприкосновения и нарушения режима прекращения огня явно обусловлены недовольством Москвой, судя по всему, тем обстоятельством, что, по мнению Баку, Россия не прилагает достаточных усилий и не оказывает достаточного давления на Армению для продолжения трехстороннего процесса на основе азербайджанской повестки дня», - сказал Бадалян.

Примечательно, что Министерство обороны России подтвердило факт нарушения Азербайджаном режима прекращения огня. В частности, в заявлении, распространенном вчера вечером, Минобороны России отметило, что 11 августа вооруженными силами Азербайджана были нанесены два удара с применением квадрокоптеров ударного типа по позиции вооруженных формирований Нагорного Карабаха.

По мнению Акопа Бадаляна, такая реакция России является определенным ответом Баку. Он отметил, что Москва заинтересована в скорейшем установлении стабильности в этом регионе. В свою очередь, Азербайджан вряд ли пойдет на крупную эскалацию, но локальными провокациями может продолжить поддерживать напряженность, считает политический комментатор.

«В то же время и России довольно сложно, особенно после парламентских выборов в Армении, навязывать Армении дополнительные уступки в региональном контексте, который сформировался вследствие войны. И здесь Москва должна больше привести Баку к трехсторонней повестке дня, чем предъявлять Еревану какие-либо требования в соответствии с ожиданиями Баку», - сказал Бадалян.

Политолог Степан Григорян считает, что именно посредники должны активнее сдерживать агрессивно-максималистские устремления Азербайджана. «Сейчас это проблема международного сообщества и в первую очередь России. Они дали им столько преимуществ в очень многих вопросах, в том числе отдали им Шуши, Гадрут. Теперь они должны отреагировать. И должен сказать, что я вижу первые элементы. Например, сегодня Минобороны России выступило с заявлением о том, что именно Азербайджан нарушает режим прекращения огня в каком-то направлении в Нагорном Карабахе», - сказал Григорян.

Политолог также обращает внимание на то обстоятельство, что в сообщении Минобороны России употреблено выражение «вооруженные формирования Нагорного Карабаха». По его словам, это важный акцент на фоне постоянно звучащих из Баку заявлений о необходимости вывода армянских войск из Нагорного Карабаха. «Это означает, что Россия признает право Нагорного Карабаха на оборону», - добавил Григорян.

Примечательно, что в своем последнем заявлении МИД Азербайджана обвинил Армению в невыполнении трехсторонних договоренностей, в частности, в невыводе армянских войск из Карабаха. В ответ МИД Армении заявил, что Азербайджан искажает содержание соглашений и что заявление от 9 ноября предусматривает вывод армянских войск только из районов, прилегающих к Нагорному Карабаху. Армянское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что армянская сторона полностью выполнила эти пункты заявления, а Азербайджан ответил на это вторжением на суверенную территорию Республики Армения с этих же территорий и незаконным размещением там.

По мнению Степана Григоряна, Азербайджан продвигает свой максималистский подход, которому необходимо противодействовать. «Даже в заявлении от 9 ноября об этих войсках вообще ничего нет. И до этого никто не ставил под сомнение то, что армяне Нагорного Карабаха имеют право на самооборону. Но вы видели, сейчас азербайджанцы предъявляют максималистские требования вывести какие-то войска... ну, понятно, как они хотят решить нагорно-карабахский вопрос, изгнать армян и все. Или просто вырезать. Международное сообщество должно отреагировать на их подход. Но международное сообщество отреагирует, когда твоя дипломатия заработает», - сказал политолог.

Акоп Бадалян считает, что позиция армянской стороны для сопредседателей более легитимна. «Потому что, если конфликт не урегулирован, если не уточнен статус, не может быть пересмотра механизмов безопасности в Арцахе, потому что вопрос безопасности народа Арцаха продолжает оставаться актуальным. И помимо миротворцев, естественно, должны быть местные силы», - сказал Бадалян.