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Карабах

Минобороны России подтвердило применение Азербайджаном ударных дронов в Карабахе

Российский миротворец в Нагорном Карабахе

Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором в частности подтвердило факт нанесения азербайджанскими ВС ударов дронами по позициям Армии обороны Нагорного Карабаха.

Об инциденте Армия обороны сообщала 11 августа.

В сообщении накануне вечером в Минобороны РФ отметили, что за прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

«11 августа 2021 г. в 7:29 и 7:58 вооруженными силами Азербайджана нанесены два удара с применением квадрокоптеров ударного типа по позиции вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе наблюдательного поста в 2 километрах северо-западнее ЕГЦАОГ. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

В сообщении говорится, что командованием российского миротворческого контингента приняты меры по недопущению дальнейшей эскалации обстановки, проводится расследование.

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