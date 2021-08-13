Минобороны России подтвердило применение Азербайджаном ударных дронов в Карабахе

Об инциденте Армия обороны сообщала 11 августа.



В сообщении накануне вечером в Минобороны РФ отметили, что за прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

«11 августа 2021 г. в 7:29 и 7:58 вооруженными силами Азербайджана нанесены два удара с применением квадрокоптеров ударного типа по позиции вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе наблюдательного поста в 2 километрах северо-западнее ЕГЦАОГ. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

В сообщении говорится, что командованием российского миротворческого контингента приняты меры по недопущению дальнейшей эскалации обстановки, проводится расследование.