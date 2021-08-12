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Карабах

Армия обороны Карабаха пресекла попытку пересечения азербайджанскими ВС линии соприкосновения, с армянской стороны потерь нет

Здание Минобороны Нагорного Карабаха

Ночью 12 августа подразделения вооруженных сил Азербайджана в западном направлении попытались пересечь линию соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, сообщает Министерство обороны Нагорного Карабаха.

«В результате ответных действий Армии обороны попытка пересечения линии соприкосновения была предотвращена, противник был отброшен на исходные позиции. С армянской стороны потерь нет», - говорится в сообщении.

Минобороны Карабаха отмечает, что о провокации азербайджанской стороны незамедлительно было проинформировано командование российской миротворческой миссии.

Напомним, вчера Армия обороны сообщила, что ВС Азербайджана в направлении боевых позиций Армии обороны применили ударные беспилотные летательные аппараты. А ранее сообщалось, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня на участке Шош-Мхитарашен.

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