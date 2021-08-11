Азербайджан применил ударные беспилотники в направлении боевых позиций Армии обороны Карабаха – МО НК

Сообщается, что у армянской стороны потерь нет.

Армянская сторона в связи с инцидентом предоставила соответствующую информацию и факты командованию дислоцированного в Карабахе российского миротворческого контингента.

Министр иностранных дел Карабаха Давид Бабаян связывает подобное поведение Азербайджана с визитом генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Армению в прошедшие два дня.

«Естественно, они опытные специалисты по провокациям. Этим они фактически пытаются дискредитировать ОДКБ, потому что генсек ОДКБ находится в Армении, а они применяют беспилотный летательный аппарат. Конечно, применение этого беспилотного летательного аппарата ничего не меняет в границах, никак не влияет на расстановку сил. То есть, не служит достижению каких-либо боевых, военных целей. Но эффективность таких действий нужно оценивать в другой плоскости. Потому что они не могут начать крупномасштабную войну», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Бабаян.

В свою очередь, официальный Баку обвиняет армянскую сторону в нарушении положений трехстороннего заявления, положившего конец 44-дневной войне, заявляя, что Армения сосредоточила новые силы в Карабахе. Азербайджанская армия предпримет адекватные меры, подобная ситуация неприемлема, заявляет Баку.

Ссылаясь на трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, военное ведомство Азербайджана утверждает, что, согласно этому заявлению, остатки армянских сил в Карабахе должны были быть выведены с территории Азербайджана, где размещены российские миротворцы. Баку также подчеркивает, что российская миротворческая миссия носит временный характер.

В ответ на эти обвинения со стороны Азербайджана армянская сторона цитирует положение трехстороннего заявления, согласно которому после 9 ноября стороны остаются на занимаемых позициях.

По оценке министра иностранных дел Карабаха, Азербайджан не идет на широкомасштабную войну из-за присутствия в регионе России, так как это будет также нападение на российские миротворческие силы, а следовательно, на Россию. Поэтому таким поведением официальный Баку просто пытается посеять среди жителей Карабаха отчаяние, лишить их надежды, чтобы они покинули Карабах.

По словам Давида Бабаяна, другая цель Азербайджана - дискредитировать Россию. «Для них российское присутствие здесь неприемлемо. Они понимают, что пока российские миротворческие силы находятся здесь, они не могут решить арцахский вопрос силой, то есть уничтожить нас, достичь своей цели», - отметил он.

На замечание о том, что азербайджанцы также дали согласие на размещение миротворцев, Бабаян ответил: «Они согласились, потому что не могли решить вопрос каким-либо другим способом. Для того, чтобы разрушить армяно-российскую дружбу, они прибегают и к таким шагам, чтобы наши люди сказали, уже есть люди, которые говорят: почему русские не стреляют? Кажется, ждут этого. Да потому что они миротворцы, они не хотят в данный момент вступать в войну. И Азербайджан, и Турция умело этим пользуются», - сказал глава МИД Карабаха.

Армия обороны вчера также сообщила, что азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня на юго-западном участке Шош-Мхитарашен, открыв огонь по армянским позициям из стрелкового оружия, а также из противотанкового гранатомета. В результате был поврежден лишь один гражданский автомобиль.

В свою очередь, Минобороны России вчера сообщило, что «в районе населенного пункта Шуши между вооруженными формированиями Нагорного Карабаха и вооруженными силами Азербайджана произошла перестрелка из стрелкового оружия». Согласно сообщению российского военного ведомства, благодаря усилиям российских миротворцев стрельба была прекращена, пострадавших нет, по данному факту командование российского миротворческого контингента совместно с армянской и азербайджанской сторонами проводит расследование.