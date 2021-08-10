Азербайджан нарушил режим прекращения огня на участке Шош-Мхитарашен в Карабахе

Вчера азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в юго-западном участке Шош-Мхитарашен в Нагорном Карабахе, открыв огонь по армянским позициям из стрелкового оружия, а также из противотанкового гранатомета, сообщает Министерство обороны Нагорного Карабаха.

Согласно пресс-службе оборонного ведомства Карабаха, у армянской стороны потерь нет. Информация об инциденте была предоставлена командованию российских миротворцев.

«Командование Армии обороны Республики Арцах призывает азербайджанскую сторону придерживаться достигнутых договоренностей и воздерживаться от шагов, направленных на дальнейшее обострение ситуации», - говорится в заявлении Армии обороны.

Глава села Мхитарашен Мхитар Арустамян сообщил Радио Азатутюн, что азербайджанская сторона помимо позиций обстреляла также село, пострадавших нет, однако поврежден один гражданский автомобиль, обстановка там сейчас спокойная.

Ситуация стабильная, заверил также министр иностранных дел Карабаха Давид Бабаян. По его оценке, азербайджанская сторона такими действиями пытается запугать армянское население Карабаха.

«Они понимают, что не могут сейчас начать широкомасштабную войну, учитывая, что здесь стоит российская армия, миротворцы, и нападение на Арцах будет нападением на российских миротворцев, то есть, на Россию, естественно, что они не могут развязать полномасштабную войну. Это для них неблагоприятное условие, потому что если бы не было миротворческой миссии, они бы попытались урегулировать проблему силой, а сейчас они не могут это сделать, но от своей цели не отказались», - сказал глава МИД Карабаха.

По словам Бабаяна, подобными действиями Азербайджан хочет, чтобы армяне покинули Карабах. «Единственный способ сделать это, если крупномасштабная война невозможна, то есть резня невозможна, такими провокациями показать, что ситуация нестабильна, чтобы у людей не было веры в завтрашний день, чтобы они не связывали надежд с Арцахом», - пояснил он.

Министр иностранных дел Карабаха считает, что подобные действия азербайджанской стороны являются серьезным вызовом также для российских миротворцев, поскольку подобные шаги являются неуважительным отношением к ним. «Поэтому они [миротворцы] также прилагают большие усилия, но, конечно, с помощью дипломатии и прочего, это понятно, любой миротворец так и должен выполнять свою миссию», - добавил Давид Бабаян.