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Карабах

МИД Азербайджана: «останавливаются» не означает «остаются»

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

МИД Азербайджана ответил на вчерашнее заявление МИД Армении, утверждая, что армянская сторона пытается уклониться от взятых на себя обязательств по полному исполнению положений трехстороннего заявления.

«Обращаем внимание МИД Армении, что в пункте 1 трехстороннего заявления объявляется о «полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г.», а также отмечается, что Азербайджанская Республика и Республика Армения «останавливаются на занимаемых ими позициях». Следует подчеркнуть, что слово «останавливаются» не означает «остаются» ни в данном, ни в любом другом контексте. Это относится как к русскому языку, на котором составлялось Заявление, так и к другим языкам», - заявляет внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Кроме того, азербайджанский МИД отмечает, что пункт 3 трехстороннего заявления определяет дислокацию российских миротворческих сил «вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора». Пункт 4 трехстороннего заявления особо указывает на то, что «миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил».

В пункте 6 трехстороннего заявления говорится о том, что «Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях».

Таким образом, согласно МИД Азербайджана, «согласованные формулировки подписанного тремя сторонами заявления от 10 ноября 2020 года ясно говорят о выводе армянских вооруженных сил с территории Азербайджана и никоим образом не предусматривают переброску и размещение военнослужащих».

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана утверждает, что «попытки абсурдной интерпретации ключевых положений трехстороннего заявления свидетельствуют о том, что армянская сторона либо не вполне осознавала суть документа, подписанного ею 10 ноября 2020 года, либо изначально не собиралась выполнять его требования в полной мере».

«Такое поведение в очередной раз подчеркивает деструктивную позицию этой страны.», - говорится в заявлении.

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